Escape Campus: “Per il Black Friday promo dal 20% al 30% sui corsi di inglese online ed in presenza”

(Bari, 16 novembre 2022) - Non solo shopping: impara l?inglese con prezzi vantaggiosi fino al 27 novembre

Bari, 16 novembre 2022. Non solo shopping per il prossimo Black Friday, quest?anno l?evento tanto atteso si rivolge anche a tutti coloro che vogliono imparare o perfezionare la lingua inglese con offerte convenienti, valide fino al prossimo 27 novembre, sui corsi online ed in presenza firmati Escape Campus.

La promo prevede il 20% di sconto sui corsi di inglese e, per chi porta un amico, la scontistica per entrambi sale al 30%. Un?offerta imperdibile rivolta a chi, per motivi di studio o di lavoro, intenda acquisire nuove competenze, conoscenze e skills da spendere nell?ambito professionale.

In piena Digital Age dove il mondo è sempre più interconnesso, comunicare in lingua inglese diventa uno strumento imprescindibile per gestire al meglio il lavoro e la comunicazione, senza limiti di tempo e luogo e senza barriere d?accesso culturali.

Escape Campus, con due sedi di lingue nel cuore di Londra, una a Bari, nel sud Italia, e una ad Ibiza, in Spagna, offre corsi di inglese e spagnolo rivolti a bambini, ragazzi, adulti e professionisti. Escape Campus è un Ente Formativo accreditato dalla Regione Puglia, oltre ad essere LanguageCert Official Test Center e Cambridge Preparation Center.

La mission è quella di permettere ai propri discenti di migliorare rapidamente la conoscenza dell?inglese e dello spagnolo passando, in soli tre mesi, da un livello a quello successivo, preparando gli allievi per l?ottenimento di certificazioni riconosciute dal MIUR. Corsi di inglese che ben si adattano alle diverse esigenze dei singoli partecipanti, grazie ad un metodo d?apprendimento one-to-one o in piccoli gruppi e ad una programmazione estremamente flessibile attraverso corsi intensivi e non: l?offerta comprende tutti i livelli, dal pre A1 fino al C2, il più avanzato. L?utilizzo di materiali digitali integrativi di ultima generazione consente di esercitarsi coprendo ogni aspetto dell'apprendimento della lingua inglese, attraverso una vasta gamma di aree tematiche dalla grammatica al vocabolario, oltre a migliorare l?ascolto, la pronuncia e la conversazione.

Gli insegnanti di Escape Campus sono qualificati CELTA e sono in costante aggiornamento per garantire un metodo di apprendimento dinamico ed innovativo che si basa su obiettivi chiari e tempistiche sfidanti, grazie al supporto dell?Escape App, piattaforma e-learning che consente di partecipare alle lezioni live o rivederle in un secondo momento e accedere a contenuti multimediali gratuiti.

Contatti: https://www.escapecampus.it/english-quiz





https://www.facebook.com/EscapeCampusBari





https://www.instagram.com/escapecampusbari