Estate, Assolavoro: Oltre 160mila opportunità di lavoro tramite agenzia

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Ingegneri del software e sistemisti, analisti informatici, database administrator, progettisti, esperti in infrastrutture, project manager ed esperti in controllo di gestione, sono tra le figure più ricercate tra le professioni ad alta qualifica. E poi tecnici della produzione, responsabili della logistica, specialisti in marketing digitale, contabili esperti, receptionist e cuochi. Nel settore manifatturiero si evidenzia la richiesta di operai metalmeccanici, fresatori, carpentieri, manutentori elettrici e meccanici, promoter vendite, camerieri e bagnini.

Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro nei mesi di giugno e luglio 2023, distinte in 3 diverse categorie: ovvero le dieci professioni a elevata qualifica, le 10 a media qualifica e le dieci figure di natura più operativa.

E' quanto emerge da una rilevazione effettuata da Assolavoro Datalab, l?osservatorio dell?Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, su dati interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit, Indeed). Nel bimestre giugno-luglio i gruppi professionali ai quali appartengono i 30 profili più ricercati dalle imprese creeranno circa 910mila offerte di lavoro, su un totale di oltre 1milione e 80mila opportunità lavorative totali rilevate dal rapporto Excelsior di Unioncamere.

Entro luglio 2023 le agenzie offriranno complessivamente 160mila contratti di lavoro. Il 25,9% delle assunzioni è al Nord-ovest, il 24,3% al Nord-est, il 19,8% al Centro e il 30% al Sud e nelle Isole.

Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e ? per quelli a tempo determinato ? con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro.

Per candidarsi è possibile contattare le singole agenzie per il lavoro. L?elenco delle principali filiali delle agenzie per il lavoro, accreditate presso l?apposito albo del ministero del Lavoro, è disponibile sul sito di Assolavoro.