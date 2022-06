Estate: Avalon Waterways, al via stagione con prima partenza crociera fluviale in italiano

Roma, 24 giu. (Labitalia) - Conto alla rovescia per Avalon Waterways, esclusivo brand di crociere fluviali, che il 3 luglio vedrà il debutto della prima partenza dedicata al mercato italiano. 'Romantico Reno' è il nome del primo itinerario che accompagnerà i viaggiatori del Bel Paese da Basilea ad Amsterdam verso un nuovo concept di viaggio: quello dello slow travel e della scoperta navigando per 8 giorni e 7 notti attraverso 4 nazioni: Svizzera, Francia, Germania e Olanda.

Per celebrare il lancio, per la prima partenza del 3 luglio è stata creata la speciale tariffa Be The First da 1.590 euro per persona che prevede il pernottamento nelle Suite Panorama di Avalon Waterways: non semplici cabine, ma un vero e proprio spazio dedicato al relax e al comfort assoluto grazie all?ampia metratura e alla vetrata che trasforma la suite in un balcone al coperto. Inoltre, per rendere ancora più confortevole il soggiorno, a bordo gli ospiti potranno contare sul servizio discreto e professionale del personale parlante italiano e sulle escursioni guidate in italiano previste in ogni tappa di navigazione, vero e proprio 'must' per Avalon Waterways.

Sono anche attive le promozioni 'Speciale luglio' che prevede la tariffa da 1.690 euro per persona valida sull?itinerario 'Romantico Reno' da Basilea ad Amsterdam del 17 luglio, e 'Panorama d?agosto' con la tariffa a 2.490 euro per gli itinerari 'Incantevole Danubio' da Norimberga a Budapest del 7 e 21 agosto, e 'Romantico Reno' del 14 agosto. Inoltre, per tutte le partenze di luglio e agosto, Avalon Waterways ha eliminato il supplemento singola, per invogliare anche chi viaggia solo a provare l?esperienza unica di una crociera fluviale sulle navi Suite Avalon Visionary e Avalon Illumination.