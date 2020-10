Ex-Ilva: ecco proposte manager per rilancio Taranto, 22 ottobre workshop presentazione

Roma, 16 ott. (Labitalia) - Si terrà giovedì 22 ottobre, alle 16, il workshop di presentazione delle proposte dei manager per il rilancio dell’ex Ilva di Taranto. L’evento, ospitato dal Cnel, potrà essere seguito in diretta streaming su federmanager.it, su cnel.it e sul canale Youtube del Cnel. Il workshop vuole presentare le proposte del management italiano sul futuro dell’ex Ilva, ponendo l’accento sulla necessità per il nostro Paese di continuare a essere dotato di un’industria siderurgica a ciclo integrale ecologicamente sostenibile: un obiettivo ambizioso per il quale sarà necessario un significativo intervento pubblico, anche utilizzando le possibilità offerte dal 'green deal europeo'. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente Federmanager Stefano Cuzzilla e del presidente del Cnel Tiziano Treu.

A Marco Vezzani, presidente di Federmanager Liguria, sarà affidata la relazione introduttiva che presenterà uno studio dal titolo 'Proposta di soluzione tecnica per il rilancio dello stabilimento di Taranto', con interventi dei manager di Genova e Taranto che hanno contribuito all’elaborazione della proposta.

Lo studio sviluppa alcune considerazioni tecniche per il rilancio dello stabilimento ex Ilva, formulando le proprie valutazioni in modo sistemico, senza condizionamenti legati alla volatilità dei cicli congiunturali, con l’obiettivo di rendere competitiva l’azienda nel medio-lungo periodo e cercando di tenere conto, in modo equilibrato, di tutti gli interessi in gioco. La presentazione del documento darà quindi il via a un dibattito, moderato da Guido Fontanelli di Panorama, a cui parteciperanno Antonio Marinaro, presidente di Confindustria Taranto, Rocco Palombella, segretario generale Uilm - Uil, Valerio D’Alò, segretario nazionale Fim - Cisl, Bruno Manganaro, segretario generale Fiom - Cgil di Genova. All’evento sono stati invitati i Commissari straordinari dell’Ilva.