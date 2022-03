Expo Dubai, la Link Campus fiore all’occhiello delle università del Lazio

(Adnkronos) - Il rettore Carlo Alberto Giusti è intervenuto al Padiglione Italia con la ministra Messa

28 marzo 2022. "Abbiamo l?obiettivo di formare una nuova generazione di giovani capaci di affrontare le sfide professionali in ambito economico, giuridico, politico e della comunicazione?. Con queste parole Carlo Alberto Giusti, rettore della Link Campus University e vicepresidente del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università della Regione Lazio, ha aperto il suo intervento nell?ambito del Forum ?L?ecosistema universitario della Regione Lazio?, che si è svolto ieri nel Padiglione Italia all?Expo di Dubai.

La giornata ha avuto come protagonista il ministro dell?Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e ha visto gli interventi dei rettori delle Università del Lazio, una galassia che comprende oltre 13.000 accademici e 241.000 studenti provenienti da tutto il mondo. ?Da qualche mese - ha spiegato Giusti - ho l?onore di ricoprire la carica di vicepresidente del Crul, che a metà maggio sarà ricevuto in udienza privata dal Santo Padre, a testimonianza del ruolo chiave che gli Atenei di questa Regione rivestono nel panorama dell?alta formazione, in Italia e non solo. In questo contesto la Link Campus University è una realtà accademica che fa di questo un punto di forza per l?attenzione dedicata a ogni singolo studente, che può giovarsi di un rapporto numerico con il corpo docente senza uguali e viene seguito costantemente per tutto il suo percorso. È un?università che ha un costante orientamento al risultato e, mettendo al centro lo studente, è in grado di coltivare il suo talento, facendo emergere il meglio delle inclinazioni naturali di ogni suo iscritto. Per prepararlo non solo a entrare nel mondo del lavoro, ma a far sì che possa diventare un leader di domani?.