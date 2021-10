Export: Gallucci, 'con stop travel ban contiamo su ripresa mercato moda statunitense'

Fermo, 18 ott. (Labitalia) - "Contiamo molto nella ripresa del mercato statunitense". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Gianni Gallucci, direttore generale di Gallucci commentando la scelta della Casa Bianca di riaprire gli Stati Uniti al turismo internazionale terminando da novembre il 'travel ban', dopo 18 mesi di chiusura dei confini per le restrizioni legate al Covid per 33 paesi, compresi Cina, Brasile, Sudafrica, Stati Ue, e Regno Unito.

Gallucci, azienda che affonda le radici in una tradizione familiare iniziata quasi cento anni fa dal 1959 è il punto di riferimento per la produzione di calzature di alta qualità e di quelle ortopediche e correttive per bambino con un'importante presenza nel mercato statunitense. L'azienda, che ha lo stabilimento nelle Marche e lo showroom per i buyer internazionali a Milano in Piazza San Babila, è una delle aziende di calzature ed accessori in pelle artigianali e totalmente made in Italy preferite dalle famiglie reali come quella svedese e quella belga, personaggi dello star system come Madonna, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker e del mondo dello sport come Klay Thomson, Stephen Curry e Kevin Durant.

"Oggi - sottolinea - con la seconda generazione continua la tradizione, iniziando a produrre anche scarpe da adulto di alta qualità. L'azienda, con cinquanta dipendenti ed una distribuzione concentrata per la maggiore in Europa, Russia e Nord America, segue tutti i canoni della modernità industriale, è molto attenta alla salvaguardia dell'ambiente e delle persone, mantenendo sempre un know how di eccellenza, appreso da più di sessant'anni di esperienza".

"Già da novembre 2020 - spiega Gianni Gallucci - c'è stato un forte segnale di ripresa del mercato interno, tra i più forti quello dello stato di New York, danneggiato fortemente perché tra quelli con più restrizioni e chiusure, l'area della Florida non ha mai avuto forte restrizioni e dopo un afflusso interno di cittadini statunitensi per via delle regole più blande da inizio anno ha segnato un afflusso anche dall'estero, soprattutto Sud America ed Australia, per i quali i confini sono stati sempre aperti".

"La riapertura - commenta - rappresenta una decisione importante per l'industria turistica e non solo, un segnale molto forte arriva dai buyer della moda statunitensi che dopo la notizia annunciata dal consigliere della Casa Bianca, Jeff Zients, si sono finalmente riaffacciati sul vecchio continente per riprendere i rapporti commerciali che si erano affievoliti dopo le stringenti restrizioni dando una spinta al mercato B2B specie del sempre amato made in Italy. Queste decisioni non hanno mai toccato il mercato online che invece non ha mai smesso di funzionare ed ha sempre segnato un trend lento, ma positivo".

"La riapertura - osserva Gianni Gallucci - porterà ovviamente ad un maggiore afflusso turistico sul territorio, e le piazze che ne beneficeranno di più saranno, New York, Miami e Los Angeles, ed i negozianti indipendenti e le famose catene si stanno riorganizzando per soddisfare le esigenze dei consumatori. Lo stop ai viaggi ed i vari lookdown localizzati hanno portato ad un radicale cambio dei consumi, Durante i mesi precedenti abbiamo avuto una forte richiesta di prodotti easy to wear credendo che poi si sarebbe tornati al formale non appena le restrizioni sarebbero terminate, invece con l'abbigliamento casual ormai sdoganato anche nei contesti di lavoro formale, la richiesta rimane invariata su prodotti sempre più comodi che sappiano unire eleganza e confort, ma sempre con un'identità ben definita. Torna la possibilità di viaggiare e la voglia di farlo in comodità, noi rispondiamo a questa richiesta del mercato con Glove: una collezione easy to wear pensata per chi non vuole rinunciare all'eleganza e alla comodità, che permetta incontri di lavoro formali e viaggi in tutta comodità".