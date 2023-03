Farmaceutica: sindacati, 'al tavolo caratteristiche strategiche settore, migliorare competitività'

Roma, 30 mar. (Labitalia) - ?Il giorno 29 marzo presso il Mimit è stato convocato il tavolo sulla farmaceutica e il biomedicale. Alla riunione, presieduta dal ministro Adolfo Urso per il Mimit e dal ministro Orazio Schillaci per la Sanità, hanno partecipato rappresentanti di Farmindustria e delle organizzazioni sindacali di categoria?. Lo riferiscono le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil in una nota. ?Nel corso della riunione -prosegue la nota-, in cui si sono riaffermate le caratteristiche strategiche del settore farmaceutico per il nostro Paese ed il ruolo di leadership che occupa a livello Europeo, sia sul versante industriale che per i risultati economici, si sono anche evidenziate le problematiche e le criticità che possono minare gli importanti risultati raggiunti. Infatti -si legge- stiamo assistendo a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti che in Cina e nei Paesi Arabi, a importanti investimenti sia sul versante della ricerca che sul versante delle innovative ?piattaforme tecnologiche? che causeranno, in assenza di una adeguata politica da parte dell?Europa, una condizione di subalternità di un settore strategico".

"Molteplici -proseguono i sindacati- gli elementi emersi affinché il nostro Paese possa migliorare il grado di competitività raggiunto, soprattutto aumentando l?attrattività degli investimenti sia sul versante della ricerca di base e pre-clinica, dove registriamo forti carenze, che sul versante delle produzioni innovative. Per rafforzare la base industriale e incrementare l?autonomia strategica, come emerso in modo evidente a seguito della pandemia, si pone anche la necessità di sviluppare la filiera ora in gran parte dipendente per i principi attivi dalla Cina e dall?India".

"Inoltre, si è sottolineata la necessità di adeguare il Fondo Sanitario Nazionale alla domanda di salute, come di intervenire sull?attuale meccanismo del Pay Back che agisce in modo distorsivo nel rapporto industria del farmaco e domanda del S.s.n. Sostanzialmente è emersa la necessità di una politica industriale di settore che punti al suo sviluppo e che tenga conto, in modo coordinato, degli aspetti sanitari, industriali ed economici. Sui temi emersi si terranno prossimamente specifici tavoli tecnici di approfondimento, i cui risultati confluiranno in un documento del Mimit che dovrebbe costituire la base di una politica industriale del Governo?, conclude la nota dei tre sindacati di categoria.