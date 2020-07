Fase 3: da ammortizzatore unico a cabina di regia, ecco dossier consulenti lavoro

Roma, 29 lug. (Labitalia) - Un ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per rispondere ad una crisi eccezionale. E' la proposta che arriva dai consulenti del lavoro con il dossier preparato in occasione della mobilitazione di oggi in piazza Monte Citorio a Roma, con la quale vogliono mettere "in luce tutte le criticità emerse in questi mesi, che hanno visto proliferare testi normativi spesso incongruenti e circolari intempestive". Secondo i consulenti del lavoro, che consegneranno il dossier ai parlamentari "è necessario adottare strumenti straordinari per rispondere ad una emergenza eccezionale come quella tuttora in corso".

Le proposte contenute nel dossier passano dall'individuazione di un Ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per tutte le indennità collegate all’emergenza sanitaria; dalla predisposizione di un quadro normativo chiaro e stabile e di procedure informatiche semplici e, infine, dalla creazione di una “cabina di regia” di alto valore tecnico-giuridico. L'ammortizzatore unico, in particolare, secondo i consulenti del lavoro, avrebbe l'effetto "di dare un quadro normativo chiaro, con un alleggerimento delle procedure informatiche".

Mentre in questi mesi con gli ammortizzatori sociali attualmente attivi, attaccano i professionisti, si sono riscontrati "problemi tecnici e ritardi, complessità degli accordi regionali per l’accesso alla cig in deroga. Ancora farraginosità dell’iter di domanda e ulteriori ritardi". Senza dimenticare, aggiungono i consulenti del lavoro, il "rigetto massivo delle istanze per l’anticipo del 40% delle integrazioni salariali spettanti ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, poi riammesse in blocco dopo formale protesta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro". E' possibile seguire la mobilitazione in diretta sul sito di categoria www.consulentidellavoro.it e sulle pagine Facebook e Instagram Consulenti del Lavoro.