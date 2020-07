Fase 3: Giovani consulenti lavoro a politica, non ne possiamo più, ascoltateci

Roma, 29 lug. (Labitalia) - "Non ne possiamo più, non si può andare avanti così. Siamo stanchi, ma non di lavorare, ma di lavorare male. Dobbiamo essere ascoltati". E' lo sfogo di Fabrizio Bontempo, presidente dell'Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro, nel corso della mobilitazione di oggi dei consulenti del lavoro in Piazza Montecitorio per chiedere azioni risolutive su ammortizzatori sociali e burocrazia per fronteggiare l'emergenza Covid-19.