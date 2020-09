Fase 3: Istituto Spallanzani, nessun accordo collaborazione con Radici

Roma, 11 set. (Labitalia) - Con riferimento alle notizie apparse stamani su alcuni organi di stampa e siti web, l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma precisa di non avere, e di non avere mai avuto, alcun accordo di collaborazione con la Radici Pietro Industries & Brands spa di Cazzano Sant’Andrea (Bergamo).