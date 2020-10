Fase 3: Poggi (Deloitte Nse), 'Innovazione al servizio nuovi bisogni persone'

Roma, 2 ott. (Labitalia) - "Completare la digitalizzazione di imprese e istituzioni. Individuare priorità di investimento su cui concentrare le risorse economiche. Incentivare la formazione di un ecosistema di start-up innovative e imprese 4.0 capaci di abilitare l’innovazione di tutta la società". E' questa la ricetta per far ripartire il motore dell’economia dopo il Covid-19 secondo Andrea Poggi, innovation leader di Deloitte Nse.

"Durante la fase più grave dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19 - dice - abbiamo capito quanto l’innovazione possa trasformare la nostra vita. Nel giro di qualche settimana milioni di italiani sono passati al remote working e, grazie alla tecnologia, imprese e istituzioni hanno potuto continuare a essere operative anche durante il lockdown. In questi stessi mesi, però, abbiamo anche capito l’importanza dell’elemento umano in tutte le interazioni".

"Non tutte le esperienze - avverte - possono essere trasposte nel mondo digitale. E anche quelle che già lo sono, penso ad esempio alle conversazioni via Skype o Zoom, dovranno essere sempre più personalizzate e sofisticate, per offrire agli utenti un’interazione fluida e quanto più simile a quella che si avrebbe dal vivo".

"Ciò su cui dobbiamo puntare quindi - auspica Andrea Poggi - è quella che da tempo definiamo come 'innovazione antropocentrica'. Un’innovazione, cioè, caratterizzata da modelli di business ibridi e iperconvergenti. Per arrivare a questo obiettivo bisognerà concentrare i processi di innovazione su poche ma fondamentali soluzioni e adottare una logica di open innovation, facendo leva su start-up promettenti e sull’imprenditoria 4.0".

Così, "puntando su asset tecnologici innovativi, capaci di abilitare la trasformazione delle aziende e della società, potremo trasformare il mondo attorno a noi e adattarci a quella che, già oggi, va delineandosi come nuova normalità".