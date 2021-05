Federlegno, nel 2020 finanziamenti per la formazione a 100 aziende per 450mila euro

Roma, 5 mag.(Adnkronos) - Formazione al centro della strategia Federlegno. Nel 2020 infatti si è registrato un incremento del 30% sul volume di finanziamenti per la formazione che ha toccato quota 450mila euro di cui hanno usufruito ben 100 aziende. Una formazione che è passata anche attaverso l'aumento della partecipazione ai webinar organizzati per i propri associati del +39% rispetto al 2019, per un totale di circa 550 aziende iscritte e ben 2000 utenti partecipanti. A renderlo noto è l'Ufficio Formazione della Federazione, ente accreditato con Fondimpresa.

"I risultati hanno premiato la nostra scelta che è stata quella di trasporre da subito ogni corso dal 'fisico' all'on-line", spiega Sara Nill, responsabile Ufficio Formazione ricordando come nei primi due mesi di lockdown, l'Ufficio abbia gestito ben 40 webinar con un ampio ventaglio di offerta, sia per il coinvolgimento di circa 70 specialisti del settore che per tipologia: si va dall'utilizzo delle diverse piattaforme per organizzare riunioni e call, alla sicurezza sul lavoro, all'interpretazione delle regole per il trasporto merci, fino ai canali di accesso ai finanziamenti.

In altre parole "l'emergenza ha evidenziato quanto le aziende del legno-arredo avessero 'fame e sete' di formazione, aggiornamento e di una guida con cui provare ad affrontare un mondo completamente diverso, tanto che la base di contatti dell'Ufficio Formazione si è notevolmente ampliata, come dimostra quel 39% di incremento di partecipazione", conclude Nilli che spera di confermare i risultati anche per il 2021. "Ii primi segnali sono incoraggianti. Nei primi mesi di quest'anno l'interesse dei nostri associati è rivolto soprattutto ai corsi di Controllo di Gestione e Finance, di Marketing e Area Sales".