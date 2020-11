Federlegnoarredo, operativo accordo con Enel X su cessione crediti

Roma, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Entra nella sua fase operativa l’accordo siglato a febbraio tra FederlegnoArredo ed Enel X, la linea di business del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali. Grazie alla sinergia tra la Federazione del legno-arredo e il consorzio Conlegno, da oggi è possibile per le aziende associate a FederlegnoArredo e per i loro punti vendita cedere a Enel X i crediti fiscali ottenuti dai propri clienti.

"Le aziende -spiega una nota- potranno quindi valutare la possibilità di ricorrere alla cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, così come previsto dalla normativa vigente, potendo contare sul prezioso supporto di Deloitte per tutta l’attività fiscale legata all’erogazione del servizio al cittadino. In particolare, con l’offerta 'Vivi Meglio', Enel X punta ad agevolare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, offrendo la possibilità di trasformare le detrazioni in credito d’imposta cedibile".

"Il Dl Rilancio ha infatti introdotto, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, la possibilità di optare per il contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o della trasformazione degli importi dovuti in credito d’imposta cedibile a soggetti terzi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, tale agevolazione può essere estesa anche agli interventi che ricadono nel perimetro del Bonus Facciate e del Bonus Ristrutturazioni. Il mercato relativo ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici in regime di detrazione fiscale potrà così beneficiare anche della presenza importante in termini di innovazione, design e know how di aziende che contribuiranno con i loro prodotti e servizi all’innalzamento del livello qualitativo degli interventi anche in termini di benessere e comfort abitativo nonché di sostenibilità ambientale", conclude la nota.