Feltrin (FederlegnoArredo): "Ue blocchi esportazione legno europeo"

Milano, 16 mar.(Adnkronos) - "Il legno che cresce, che tagliamo e lavoriamo in Europa chiediamo che non venga esportato" fuori dai confini europei, "principalmente verso la Cina. Abbiamo fatto un lavoro scrivendo, come federazioni, alla Commissione europea". Così il presidente di FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, a margine della presentazione della 60esima edizione del Salone del Mobile. "Abbiamo fatto un gioco di squadra mettendo assieme le federazioni - ha poi aggiunto - e adesso stiamo facendo pressione attraverso i ministeri degli Esteri e dello Sviluppo economico, che facciano anche loro a livello governativo pressione per quanto riguarda le esportazioni del legno. La richiesta l?abbiamo fatta a luglio, perché la Russia aveva annunciato il blocco delle esportazioni dal primo gennaio. Noi ci siamo mossi subito". Oggi, ha quindi evidenziato Feltrin, "ci troviamo a non poter reperire del legno, che sta scarseggiando, da fuori Europa e ci ritroviamo con la Cina che viene ad acquistare qui il legname europeo. Succede così che vendiamo la materia prima a basso costo relativamente invece al prodotto finito e trasformato, come sappiamo fare noi come aziende".