Festival del lavoro, Serracchiani: "Investimenti e riordino politiche attive sfida per futuro"

Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Il riordino delle politiche attive del lavoro è la sfida dei prossimi anni. Noi supereremo questo periodo se investiremo proprio in politiche attive, cosa che non è successa negli scorsi anni. Adesso le risorse ci sono e vanno spese, attuando le riforme. A partire da quella sugli ammortizzatori sociali, come richiesto proprio dai consulenti del lavoro". Lo ha detto Debora Serracchiani, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, intervenendo al Festival del lavoro, la manifestazione organizzata dai consulenti del lavoro.