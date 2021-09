Fiere: 32.600 presenze a Macfrut 2021, Piraccini 'segnale di svolta per settore ortofrutta'

Rimini, 9 set. (Labitalia) - Macfrut mette a segno numeri impensabili sino a pochi mesi fa. La prima fiera internazionale dell'ortofrutta in presenza, dopo oltre un anno e mezzo di relazioni virtuali, ha registrato nel corso della tre giorni al Rimini Expo Center 32.600 presenze. "E' il chiaro segnale - spiega il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini - che siamo di fronte a una svolta. Il settore con questa ampia partecipazione ha dimostrato il grande attaccamento a questa manifestazione, che rappresenta la vetrina italiana dell'ortofrutta nel mondo, così come la grande voglia di tornare a relazioni 'normali' in presenza come non avveniva da mesi. Nel corso della tre giorni si è respirata un'aria frizzante di entusiasmo, testimoniata da una partecipazione al di sopra di ogni più rosea aspettativa".

Ma, al di là dei numeri, che non dicono tutto in una manifestazione professionale, è stata "la grande qualità degli operatori e dei visitatori che ha fatto la differenza - prosegue Piraccini - così come l'alta qualità dei contenuti che rappresenta il tratto distintivo e specifico di Macfrut, unica fiera di filiera".

"Macfrut è il risultato di un grande gioco di squadra tra espositori, team di Cesena Fiera e i partner specialisti del settore con cui stati affrontati i temi chiave dei prossimi anni: Agri2000 per i biostimolanti, Anvi e Cer per Acquacampus, Ncx per Italian Berry, Agroter per il retail, Luciano Trentini e il Cermac per le aree dinamiche", sottolinea. Il finale è per il futuro: "Ringrazio tutti gli attori della filiera che hanno creduto a questa manifestazione. Siamo già al lavoro per la prossima edizione che si terrà nel maggio del 2022", conclude.