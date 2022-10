Fiere: Champagne Experience 2022, a Modena 141 maison partecipanti (+16%)

Modena, 4 ott. (Labitalia) - Manca poco al via della V edizione di Champagne Experience, l'ormai tradizionale appuntamento modenese dedicato alle nobili bollicine francesi in programma domenica 16 e lunedì 17 ottobre. La kermesse è organizzata da Società Excellence, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d?eccellenza.

Per due giorni i padiglioni di ModenaFiere diventeranno, per l?occasione, il teatro che vedrà affiancati i produttori e i loro importatori in Italia: un grande grande banco di assaggio con più di 800 vini di 141 aziende di champagne tra storiche Maison e piccoli vigneron, è pronto ad accogliere professionisti del mondo Horeca e appassionati di champagne provenienti da tutta Italia. Le anime del mondo dello champagne saranno suddivise in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne ? Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Aube ? oltre alle ?maison classiche? riunite in una specifica area.

?Siamo davvero entusiasti del riscontro che abbiamo ricevuto dalla regione Champagne? rivela Lorenzo Righi, direttore di Società Excellence, nonché ideatore e organizzatore di Champagne Experience. ?Sono 20 le nuove aziende aderenti, con più di 800 vini in degustazione. Le abbiamo selezionate tramite un preciso criterio: la manifestazione, organizzata da professionisti che operano a livello nazionale, consente di dare visibilità a maison che hanno una struttura commerciale ben organizzata sul territorio italiano. Gli operatori in visita a Modena si aspettano infatti di trovare etichette che possono proporre alla loro clientela nei rispettivi locali, dall?Alto Adige alla Sicilia?.

Champagne Experience conta anche quest'anno sul supporto della Camera di Commercio di Modena e si avvale del patrocinio del Comune di Modena che ha trovato in questa manifestazione un alleato per far convergere sulla città il meglio della distribuzione nazionale di fine wine insieme a ristoratori, enotecari e operatori interessati a tenere alta la proposta delle loro carte dei vini.

L?appuntamento non proporrà soltanto incontri con i produttori e per accogliere al meglio gli oltre seimila visitatori attesi in Emilia, sono stati previsti anche momenti di formazione, confronto, approfondimento e dibattito con l?obiettivo di offrire al visitatore un?esperienza sensoriale coinvolgente insieme a un supporto culturale di grande livello. Il programma di master class sarà condotto da due professionisti e profondi conoscitori del mondo dello champagne del calibro di Alberto Lupetti, giornalista professionista, e Alessandro Scorsone, Miglior Sommelier d?Italia nel 2008.

Tra i diversi eventi in programma, molti dei quali valorizzeranno anche i prodotti d?eccellenza e i tesori enogastronomici del territorio emiliano, anche una tavola rotonda dedicata all?impegno femminile presente in Champagne, con la presenza di alcune delle nove dirigenti e proprietarie che hanno fondato l?associazione La Transmission - Femmes en Champagne. A moderare la «table ronde» sarà la giornalista Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana e Condé Nast Traveller. ?L?obiettivo di queste imprenditrici è quello trasmettere l?incredibile tesoro di conoscenze, storie e tradizioni, presenti in Champagne -afferma Luca Cuzziol, presidente di Società Excellence-. Rappresentano una voce diversa, consapevole e innovativa. Si sono unite, nonostante siano tutti i giorni concorrenti sul mercato, per rendere ancora più forte il loro territorio e il loro lavoro. È la stessa filosofia che anima i membri di Società Excellence sin dalla sua nascita 10 anni fa?.