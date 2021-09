Fiere: con Beer&food Attraction l’eating out torna in presenza

Roma, 9 set. (Labitalia) - Il mondo dell'eating out torna a ritrovarsi in presenza con Beer&Food Attraction e BbTech Expo, le fiere di Italian Exhibition Group in programma nel quartiere di Rimini dal 20 al 23 febbraio 2022. Novità del format rispetto alle edizioni precedenti: l'ingresso è rivolto esclusivamente agli operatori professionali. Cambiano infatti i giorni di manifestazione, non più da sabato a martedì, bensì da domenica a mercoledì, venendo così incontro alle esigenze di visita degli operatori. Beer&Food Attraction - giunto alla sua 7ma edizione - conferma la propria unicità grazie alla presenza dell'intera filiera dell'out of home, a partire dalla centralità delle birre e dell'intero comparto del beverage sino ad ampliarsi al segmento food proponendo tutte le novità e innovazioni legate all'esperienza del fuori casa.

Le grandi aziende del mondo brassicolo e del beverage hanno già aderito alla manifestazione, a conferma del forte interesse di tutto il comparto di voler tornare a fare business in presenza per lanciare le novità della stagione 2022. Nel comparto dei prodotti artigianali, spicca il nuovo progetto Craft Distilling, dedicato al mondo dei distillati artigianali, che sta segnando un trend in crescita negli ultimi anni.

Conferme importanti anche dal comparto food, sezione che si avvarrà anche per questa edizione di importanti partnership, quali Fic-Federazione italiana cuochi e Cast Alimenti. Si riconferma il progetto Pizza Experience. Sarà inoltre data evidenza alle nuove soluzioni e servizi digitali collegati alle nuove modalità di consumo.

Rinnovata per altre 3 edizioni la partnership con Italgrob, la federazione confindustriale dei distributori horeca che ha riconfermato Rimini come location ideale per l'organizzazione del suo International Horeca Meeting, appuntamento imprescindibile per tutti gli operatori della filiera, produttori, distributori e luoghi di consumo. L'Horeca Arena di Ihm sarà infatti animata da un ricco programma di talk e workshop in collaborazione con le associazioni della filiera e di prestigiose società di ricerca che tracceranno gli scenari e le opportunità future del settore. Novità di Ihm rispetto all'edizione 2020 sarà la sua collocazione all'interno dei padiglioni di Beer&Food Attraction, nel cuore della sezione dedicata al beverage (padiglione A5) con l'obiettivo di creare un connubio ancora più virtuoso con tutti gli attori della filiera.

Per il comparto delle birre è stata, inoltre, potenziata la collaborazione con Assobirra, che, oltre a concedere il patrocinio alla manifestazione, contribuirà con contenuti e dati di settore del comparto brassicolo. Torna in presenza anche BbTech Expo, la fiera professionale dedicata alle tecnologie processing e packaging per birre e bevande, materie prime, imballi, attrezzature e servizi. E un ruolo sempre più importante lo avranno le materie prime made in Italy, una realtà crescente nella filiera agroalimentare italiana, con l'obiettivo di ottenere un prodotto di qualità e sostenibile.

La fiera in presenza sarà inoltre potenziata da una innovativa piattaforma digitale, importante strumento di comunicazione integrativo dell'esperienza fisica e di business attraverso una Digital Agenda dedicata al matching tra espositori e buyer.