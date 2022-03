Fiere: Grandi, 'dopo 2 rinvii arriva Cosmodonna, unico evento dedicato a universo femminile'

Brescia, 23 mar. (Labitalia) - Dall?8 all?11 aprile si terrà Cosmodonna, l'unica fiera nazionale dedicata all?universo femminile, ideata ed organizzata da Area Fiera al Brixia Forum/Fiera di Brescia. "Possiamo dire finalmente - dice all'Adnkronos/Labitalia Francesca Grandi, amministratore delegato di Area Fiera - la prima edizione era in programma per marzo 2020, ma purtroppo ci siamo trovati costretti, a causa della pandemia, ad annullare l?evento, e per ben 2 volte".

"L?idea di Cosmodonna - racconta - è nata con l?intento di cercare di rappresentare in un?unica fiera l?universo femminile: è un evento, infatti, pensato e realizzato per coinvolgere a 360° le visitatrici che si troveranno ad imparare, divertirsi, confrontarsi tra migliaia di servizi, sollecitazioni sensoriali e prodotti che potranno acquistare direttamente negli stand".

"A Cosmodonna - spiega - si potranno esplorare ben 8 aree tematiche: cosmetica e benessere, abbigliamento, creatività, accessori moda, mondo mamma, sport e tempo libero, oggettistica e taste experience. Gli espositori provengono da tutto il territorio nazionale e porteranno prodotti ricercati e raffinati, molti dei quali di produzione sartoriale ed artigianale".

"I visitatori - sottolinea Francesca Grandi - potranno scegliere tra una vasta gamma di eventi in programma nei 4 giorni di fiera: corsi ed esibizioni, dimostrazioni, tutorial che riguardano il tempo libero, la creatività, ma anche benessere e bellezza. Imperdibili le conferenze dei professionisti di ogni settore: ostetriche, cardiologi, chirurghi estetici e stylist. Non mancheranno nemmeno le occasioni per incontrare personalmente influencer di spicco".

"Stiamo registrando - fa notare - moltissimo interesse su Cosmodonna e siamo sicuri che sarà un successo. Per facilitare il raggiungimento della fiera, sono stati organizzati gruppi in pullman in partenza dalle maggiori città italiane, pacchetti scontati per venire in treno ed anche collaborazioni con hotel per favorire un bel weekend nelle bellissima città di Brescia".

"Ma non ci fermiamo al 2002 - avverte - l'obiettivo è quello di rendere Cosmodonna un evento annuale e di estenderlo anche in altre città italiane, per renderlo accessibile sempre a più persone".