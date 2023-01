Fiere: la bellezza del futuro al centro di 'Roma International Estetica 2023'

Roma, 3 gen. (Labitalia) - La bellezza del futuro si presenta a Fiera Roma. Dal 4 al 6 febbraio 2023 il mondo dell?estetica professionale e del benessere si dà appuntamento alla XV edizione di 'Roma International Estetica', la fiera di respiro internazionale dedicata a offrire ai professionisti del settore nozioni e strategie per una decisiva evoluzione professionale e una moltiplicazione di valore della propria attività. L?appuntamento, organizzato da Fiera Roma, è un momento strategico per i professionisti della bellezza, ai quali offre l?occasione di aggiornarsi sulle ultime novità in termini di prodotti, apparecchiature e trattamenti e l?opportunità di fare networking e affari con brand di eccellenza e massimi esperti. Il fil rouge di 'Roma International Estetica 2023' è un approccio multidisciplinare e olistico all?estetica, per un concetto di bellezza che ormai è un tutt?uno indissolubile con il benessere della persona e le sue esigenze psico-fisiche più profonde.

La manifestazione ospita tutti gli ingredienti che hanno fatto di Roma International Estetico un punto di riferimento per i professionisti e un appuntamento atteso dal pubblico di appassionati (che possono entrare con biglietto): esposizione, matching B2B, formazione, cultural talk, ECM, show, competizioni e contest, incontri tematici, workshop, networking. In esposizione: le più importanti aziende del settore nail, makeup e cosmesi in genere e le più innovative tecnologie nel campo di estetica e benessere.

È presente anche un?area olistica, dal momento che la conoscenza delle discipline olistiche è ormai diventata fondamentale nella formazione professionale dell?estetista. In questo spazio, è possibile approfondire una concezione dell?estetica che considera la bellezza esteriore indissolubilmente legata a quella interiore e propone la pratica quotidiana dello yoga come elisir di benessere della mente e del corpo.

Con lo stesso obiettivo di prendersi cura del benessere della persona a 360 gradi, è possibile sperimentare in fiera i benefici del Reiki - tecnica complementare per ripristinare l?equilibrio psico-fisico - proposti dall?Università popolare olistica Aps Unipopoli. Nel corso della tre giorni si svolge anche un programma di convegni di alto profilo scientifico e tecnico, pensato per risponde alle esigenze di un settore che deve essere sempre al passo con i tempi.

Sabato 4 il focus della tavola rotonda, coordinata dal cosmetologo e docente Umberto Borellini, è sui 5 sensi, indagati secondo un approccio psico-estetico, all?insegna di scientificità, sostenibilità, sensorialità, sicurezza e specializzazione. Profumi e benessere, cibo e pelle, circolazione e digitopressione, acqua salute e bellezza sono i macro temi sui quali si confrontano gli esperti. Domenica 5 febbraio il convegno - coordinato da Pier Antonio Bacci, docente di Flebologia e Patologie Estetiche ? è dedicato a fare luce sul ruolo sociale dell?estetica professionale nella valorizzazione degli stili di vita, nella prevenzione e nel mantenimento della salute e sulla sua funzione di fondamentale strumento per 'camminare in bellezza'.

Lunedì 6 il febbraio Giovanni di Castri coordinerà un seminario rivolto agli studenti di II e III anno di Istituti e scuole di estetica professionale. Alla luce delle mutate necessità della società contemporanea, il corso propone una revisione critica della professione dell?estetista. Approfondimento fisiopatologico del danno estetico, le nuove terapie indirizzate ad uno standard soft prolungato nel tempo, l?approccio necessario per stabilire una confort zone che accompagni ed accresca la soddisfazione estetica, nozioni di beauty marketing per l?affermazione nell?e-commerce e nel sociale sono i principali temi del corso.

Protagonista in fiera anche la formazione certificata per i professionisti sanitari. Sotto la responsabilità scientifica del professor Pier Antonio Bacci, sabato 4 febbraio Roma International Estetica ospita il corso di aggiornamento Ecm (educazione continua in medicina) promosso da Accademia italiana di flebologia e patologie estetiche e dedicato ad affrontare il tema del danno vascolare nelle patologie adipofasciali, dalla cellulite al lipoedema. Un appuntamento molto atteso all?interno dell?edizione 2023 di Roma International Estetica è la International Nail Cup, che celebra il talento dei professionisti delle unghie. Il 4 e 5 febbraio si tiene infatti in fiera la più importante competizione italiana di settore, a cura di Roberta Giannetti e Stefania Landi.

Ricostruzione unghie, french manicure, smalto semipermanente, nail art: i professionisti più preparati e ambiziosi si sottopongono al giudizio dei massimi esperti di settore provenienti da tutti i Continenti, in una gara che è anche un momento di altissima formazione e di crescita professionale. La competizione è aperta a tutti, ci si può iscrivere attraverso il sito dedicato https://internationalnailcup.com/.

La competizione a colpi di creatività prosegue anche lunedì 6 febbraio con l?Hair/beauty contest creativity, una gara-spettacolo organizzata tra i propri iscritti dalla Cna di Roma. Acconciatori ed estetisti con voglia di mettersi in gioco e divertirsi si sfidano in quattro categorie (taglio uomo, taglio donna, acconciature e makeup) per un appuntamento ideato per valorizzare abilità ed eccellenze degli artigiani del comparto e offrire visibilità alla loro attività.