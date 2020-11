Fiere: Roma Travel Show torna per il secondo anno

Roma, 27 nov. (Labitalia) - Un ampio ventaglio delle migliori mete estere e nazionali, da scegliere con i consigli degli esperti, per creare la migliore esperienza di viaggio, per pubblico e operatori: torna per il secondo anno Roma Travel Show, la manifestazione internazionale, in programma dal 23 al 25 aprile 2021 a Palazzo dei Congressi, che si impegna a promuovere la ripartenza della filiera turistica efficiente e sicura.

Punto di incontro tra utente finale e tutti gli attori del turismo organizzato, dalle associazioni di categoria ai tour operator, il Salone del turismo della capitale coinvolge tutti gli attori della filiera organizzata del mondo dei viaggi, basata su criteri di garanzia, sicurezza e assistenza. Un secondo appuntamento dunque per Roma Travel Show che torna nel calendario fieristico internazionale, forte del successo della prima edizione: al debutto a gennaio 2020 sono stati oltre 15 mila i visitatori che hanno scelto la manifestazione per scoprire le proposte dei 120 espositori, tra cui molte agenzie in rappresentanza di tanti Tour Operator, per un totale di circa 400 presenze effettive e migliaia di operazioni commerciali B2C e B2B.

L'appuntamento internazionale, nato con l'obiettivo di promuovere il prodotto turistico nel suo insieme all’utente finale, pone per la seconda edizione particolare attenzione allo stivale con lo speciale Italia, un Paese da esplorare in tutta la sua bellezza e tutta la sua lunghezza, tra 282 siti archeologici, 7.914 km di costa, 1.200 vette alpine, 536 monumenti, 4.158 musei per un totale di 4.976 luoghi da vistare, vivere e gustare.

Se con l’emergenza sanitaria, il 2020 è stata l’occasione per iniziare a (ri)scoprire una nazione al centro dei desideri e dell’immaginario dei turisti di tutto il mondo, il 2021 si pone come opportunità per apprezzare quanto tanto ancora c’è da conoscere e provare: dall’immenso patrimonio artistico-culturale custodito negli scrigni delle città d’arte, a tutti quei luoghi e quelle modalità del vivere che costituiscono l’Italian lifestyle, un’esperienza da vivere appieno portando in valigia con sé tutti i sensi. Roma Travel Show contribuisce a questa riscoperta promuovendo iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo lento, sostenendo e incentivando la partecipazione degli operatori di questi speciali settori.

Non solo Italia, spazio anche ai tanti 'turismi' in cui si è specializzato il comparto a livello internazionale, per percorrere le vie del mondo informati e accompagnati da quel senso di fiducia che portano con sé tutti coloro che hanno consapevolezza di essere sempre in buoni mani.

A Roma Travel Show protagonisti della manifestazione sono infatti gli operatori qualificati che forniscono al viaggiatore risposte professionali alla richiesta di garanzia, affidabilità, sicurezza e assistenza, caratteristiche che con la globalizzazione e le nuove tecnologie sono messe in pericolo. Tra le tante proposte in mostra, largo agli itinerari ecosostenibili e enogastronomici, al turismo spirituale, sportivo, musicale, cinematografico, artistico e ai nuovi trend quali quelli dedicati al benessere e ai viaggi wow, costruiti su misura da travel specialist.