Fiere: Ttg Travel experience apre domani alla Fiera di Rimini

Rimini, 12 ott. (Labitalia) - Si alza domani il sipario su Ttg Travel Experience. Fino al 15 ottobre, al quartiere fieristico di Rimini, assieme a Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outddor Style di Italian Exhibition Group, il più importante marketplace in Italia riaccende i motori del turismo italiano e internazionale. Apre ufficialmente alle ore 12, nella Hall Sud, l'edizione 2021 con i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group Spa, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Andrea Corsini, assessore al Turismo. Seguirà un talk show condotto da Simona Ventura con Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit-Agenzia nazionale del turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer Ita-Italia Trasporto Aereo, e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

Oltre 200 eventi con più di 250 speaker distribuiti nelle nove arene per i tre giorni di manifestazione, ispirati alla Vision 2021 'Be Confident'. Tema che viene declinato su quattro pilastri, fiducia nella vita, persone, natura e futuro, attraverso un nuovo racconto dell'esperienza di viaggio, affidato per questa edizione, principalmente a voci femminili. Sono 700 i buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (62% dall'Europa e 38% dai Paesi extra europei) che parteciperanno ai business meeting per incrociare domanda e offerta; mentre sono una trentina i Paesi esteri presenti con il loro stand nei padiglioni di The World. Al Ttg sono presenti le più rappresentative associazioni di categoria, tutte le Regioni, Enit, Federalberghi, Consiglio nazionale delle ricerche e Politecnico Touring Club Italiano. E, ancora, per Ttg Travel Experience (58ma edizione) Legambiente con l'Oscar dell'ecoturismo, Confturismo per la ripresa del settore turistico, Sistur-Società italiana di scienze del turismo in un talk con l'innovazione e la sostenibilità del settore, Isnart- Istituto nazionale ricerche turistiche con la ricerca sull'impiego femminile nella filiera e Fai-Fondo per l'ambiente italiano con le città, i borghi e le ville del patrimonio italiano.

Per il 70° anniversario di Sia Hospitality Design, i concept delle quattro mostre raccontano l'innovazione e l'evoluzione dell'hotel con le maggiori firme dell'architettura Made in Italy. Presenti i docenti del Poli.Design di Milano nella Design Arena con speech sul valore degli spazi e dell'arredo. Anche per Sun Beach&Outdoor Style, giunto alla sua 39ma edizione, un programma ricco di novità per gli operatori dell'outdoor, stabilimenti balneari e campeggi, tra cui Faita - Federcamping. Festeggiamenti anche per Sib-Sindacato italiano balneari che celebra i 60 anni di rappresentanza imprenditoriale alla fiera di Rimini. Ttg Travel Experience, Sia Hospitality Design e Sun Beach&Outdoor Style si tengono in contemporanea con Superfaces Lite, inedito marketplace sui materiali innovativi per l'interior, il design e l'architettura. Come tutte le manifestazioni e gli eventi di Ieg, anche Ttg, Sia, Sun e Superfaces si svolgeranno in massima sicurezza, grazie all'applicazione del protocollo #safebusiness by Ieg e l'accreditamento Gbac Star, il programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per il personale gli ambienti fieristici.