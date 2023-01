Fiere: WonderStore vince Start Up Competition alla Expo Riva Schuh & Gardabags

Roma, 18 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Una realtà innovativa, un?idea disruptive destinata a rivoluzionare il settore, un progetto che mette il cliente al centro di tutto: è WonderStore - start up innovativa in grado di profilare i clienti che entrano in negozio, capirne i desiderata e prevederne il comportamento ? ad aggiudicarsi la Start Up Competition durante la 98° edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, la più grande fiera internazionale dedicata alle calzature di volume e alla pelletteria che si è tenuta a Riva del Garda dal 14 al 17 gennaio.

Un vero e proprio match dell?innovazione all?interno dell?Innovation Village Retail, un luogo dove poter conoscere ed entrare in contatto con le realtà tecnologiche più all?avanguardia in un settore sempre più future-oriented, progetto realizzato da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Retail Hub, start up verticale sul mondo retail che ?scova? le più dirompenti e innovative start up, scale up e unicorni facendole emergere, accompagnandole nel go to market per poi metterle in contatto con le grandi aziende. WonderStore si è così conquistata la partecipazione alla successiva edizione della manifestazione che si terrà dal 17 al 20 giugno 2023.

L?Innovation Village Retail è uno spazio dove start up, aziende, istituzioni e professionisti hanno avuto l?opportunità di condividere la cultura dell?innovazione tra realtà emergenti e player affermati. È stata Retail Hub ad individuare e selezionare 7 start up ? Acbc, Iheel, Infinity -id, Invrsion, Letsell, Up2You, e Wonderstore - tra quelle che hanno partecipato al bando, presenti all?Innovation Village Retail che, oltre all?area espositiva, hanno avuto l?opportunità di raccontare il proprio prodotto o servizio di fronte al pubblico di Expo Riva Schuh & Gardabags e a una giuria di esperti del settore.

WonderStore si occupa di raccolta dati in-store nel settore retail, per comprendere meglio la customer experience ed il comportamento del consumatore, al fine di migliorare le vendite. È in grado di classificare e acquisire in tempo reale per ogni cliente parametri fondamentali, come sesso, età, la presenza di occhiali, barba o baffi, colore dei capelli, make up e persino le emozioni attraverso un sistema che estrae le principali caratteristiche facciali dei clienti, oltre agli orari di afflusso e aree dello Store più visitate. Il sistema è inoltre in grado di proporre su monitor contenuti targettizzati a seconda di chi sta guardando e di creare un?integrazione di dati online e offline. Una soluzione, insomma, che mira a migliorare la customer experience del negozio.

"Una migliore conoscenza dei clienti è strategica per ottenere una maggiore efficienza nella gestione dello store e quindi a una migliore esperienza di acquisto e soddisfazione del cliente stesso. Questo è il futuro del retail, e WonderStore è una realtà destinata a innovare il mercato, soprattutto perché porta nella dimensione fisica tutte quelle analisi che normalmente troviamo sulla parte web", afferma Massimo Volpe, co-founder Retail Hub.

"? stato veramente importante per noi far parte di questo progetto portando le start up con cui lavoriamo quotidianamente, perché siamo convinti che l?innovazione è pervasiva, riguarda ogni settore e ha a che fare sia con i professionisti che con i consumatori. È fondamentale vedere in che verso va il mondo dell?innovazione entrando in contatto con realtà che si non ha modo di conoscere ma che potrebbero rappresentare una svolta per il proprio business. Il settore retail è in continua evoluzione e si rende necessario conoscere gli strumenti per adattarsi e cavalcare il cambiamento", conclude Volpe.