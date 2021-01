Finanza: Io Investo consolida crescita e cerca 70 professionisti da inserire nel 2021

Roma, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Continua a crescere Io Investo, la società di informazione finanziaria indipendente nata a settembre del 2020 e con sede ad Almenno San Salvatore (BG). Guidata da Alessandro Moretti e Danilo Zanni, Io Investo ha inserito 7 nuovi professionisti in questi mesi e punta a selezionarne circa 70 entro dicembre 2021.

"Il mercato - commentano i due soci fondatori - ci conferma ogni giorno la bontà del nostro progetto. In Italia, solo il 37% della popolazione è finanziariamente alfabetizzato. Siamo penultimi in Europa, questi numeri sono inaccettabili, in primis per gli italiani che iniziano a capire che il mondo finanziario ha troppo spesso approfittato di questa mancanza di basi per vendere investimenti non vantaggiosi, se non addirittura, come la cronaca ci ha insegnato, truffaldini".

"La nostra mission è quella di portare l'educazione finanziaria nelle case delle famiglie italiane con un linguaggio fresco e chiaro, alla portata di tutti e soprattutto senza conflitto d'interesse con banche o fondi. Vogliamo diventare il punto di riferimento della consulenza finanziaria indipendente e dell'educazione finanziaria italiana", spiegano.

Io Investo vuole inserire in azienda nuovi consulenti finanziari autonomi autorizzati a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti: figure oggi introvabili e richiestissime dal mercato, per le quali Io Investo ha creato una scuola di formazione ad hoc, che oggi è la più grande in Italia. Unico requisito per accedere alla selezione per la scuola, così come all'esame, il diploma di quinto superiore, oltre alla passione per la finanza: la professione di consulente finanziario autonomo è davvero accessibile a chiunque. Un'ottima prospettiva per posizionarsi o riposizionarsi sul mercato professionale, per donne e uomini, con prospettive di guadagno interessanti.

"Oggi la nostra rete copre il Nord e il Centro Italia - continuano i due soci - ma riscontriamo un crescente bisogno di profili di questo tipo anche nel Sud e nelle isole. Cerchiamo quindi professionisti che ci aiutino a gestire la nostra community, che oggi supera i 500mila follower per continuare a promuovere i servizi che ci hanno reso grandi: l'e-learning, per tutti i livelli, per l'informazione finanziaria e la consulenza nella gestione di patrimoni".

Io Investo nasce come spin off di Madability SA, fondata da Moretti con altri soci in Svizzera qualche anno fa, che oggi impiega un team di circa 20 risorse con un fatturato di 3 milioni e 500 mila euro circa nel 2020, quintuplicato rispetto al 2019.