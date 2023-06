Fisco: consulenti lavoro, circolare su detrazioni d'imposta per bonus edilizi

Roma, 13 giu. (Labitalia) - Un vademecum sulla complessa materia delle detrazioni relative ai bonus edilizi. A metterlo a disposizione, la Fondazione studi consulenti del lavoro con la circolare numero 5/2023 dal titolo 'Dichiarazione dei redditi 2023: le detrazioni d?imposta per bonus edilizi e Superbonus', pubblicata oggi, 13 giugno.

Dopo aver dettagliato quali sono le spese oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e i casi specifici in cui spetta la detrazione, il Documento esamina: le spese per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all?eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, con particolare riguardo a chi può fruire della detrazione nei modelli 730/2023 e redditi PF 2023 e a quali condizioni; gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità; le spese sostenute per l?acquisto, o l?assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati; gli interventi di 'sistemazione a verde' delle aree private scoperte; il bonus facciate; l?installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

E ancora: la maggiorazione dei limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici; le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico; il bonus facciate influente dal punto di vista termico; il superbonus. All?interno della circolare, ogni sezione è corredata da utili tabelle esemplificative e modelli.