Fisco, De Luca (Consulenti lavoro): "Primo passo verso semplificazione oneri e adempimenti"

Roma, 15 mar. (/Labitalia) - "Il provvedimento rappresenta un primo passo verso la semplificazione di oneri e adempimenti fiscali, come da noi auspicato e proposto, e pone un freno all?eccessiva stratificazione della normativa tributaria, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell?aliquota Ires in caso di nuove assunzioni e la revisione e graduale riduzione dell?Irpef, nel rispetto del principio di progressività ed equità?. Così, il presidente del Consiglio nazionale dell?ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, in occasione dell'incontro di oggi degli ordini professionali con il governo sulla bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale.

"Tra le altre disposizioni normative inserite nella delega sono apprezzabili -secondo i consulenti del lavoro- la razionalizzazione degli obblighi tributari per privilegiare l?adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso un sistema premiale di riduzione delle sanzioni, e l?armonizzazione dei termini degli adempimenti, che vengono scanditi nel corso dell'anno, con particolare attenzione a quelli ricadenti nel mese di agosto".

"Il giudizio sulla riforma è, nel complesso, positivo perché ricalca principi e interventi pienamente condivisi dai consulenti del lavoro. Primi fra tutti, la riduzione del carico fiscale sul lavoro e la rimodulazione delle sanzioni sulla base di un principio di proporzionalità che rispecchi la reale entità della violazione commessa?, ha sottolineato De Luca.

?La categoria -ha ricordato- nel corso delle ultime audizioni parlamentari ha sempre sottolineato la necessità di razionalizzare il calendario fiscale e prorogare a fine mese micro-scadenze e adempimenti, nell?ottica di favorire la compliance spontanea dei contribuenti?.

Tra gli altri capisaldi della riforma: l?allargamento della flat tax incrementale anche ai redditi da lavoro dipendente, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione delle cartelle esattoriali, l?abolizione graduale dell?Irap e la ridefinizione dei presupposti dell?Iva al fine di renderli più aderenti alla normativa dell?Unione Europea.

?Tutti gli interventi di modifica al sistema fiscale che rendono più efficiente la struttura dei tributi e agevolano il rapporto tra fisco e contribuenti possono essere un volano anche per la crescita economica del Paese?, ha concluso De Luca.