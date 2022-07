Fitness: da Garrison a Martina Stella, va di moda la formula 'fast'

Roma, 13 lug. (Labitalia) - Si chiama 'fast fitness' la nuova formula di allenamento preferita dai vip e sportivi. La mancanza di tempo da dedicare al mantenimento o al raggiungimento di una buona forma fisica è comunque un problema che accomuna tutti. Per questo Fit and Go, azienda con un cuore hi-tech presente con oltre 80 centri in moltissime città italiane, ha scelto il 'fast fitness' e la tecnologia: brevi sessioni di allenamento, paragonabili in fatto di obiettivi raggiunti a 3 ore di training in una palestra tradizionale. Una formula molto apprezzata dunque da vip e sportivi di casa nostra.

Ogni celebrity ha il suo rituale di allenamento per mantenere una forma impeccabile. C'è chi ama sudare ore in palestra tutti i giorni, chi preferisce il benessere derivante dallo yoga, chi si dedica al running o al workout all'aria aperta. La modella Gigi Hadid, ad esempio, ha sempre amato fare equitazione, l'attrice Jessica Chastain pratica il power yoga, così come la pop star Miley Cyrus. Jennifer Lopez diversifica l'allenamento alternando il cardio al ballo agli esercizi con i pesi. In realtà, se allenarsi risponde ad un bisogno psicofisico - e qualsiasi attività è benefica purché la si pratichi con costanza - le nuove tecnologie applicate al fitness consentono di ottenere in fretta risultati invidiabili anche allenandosi solo 20 minuti a settimana, grazie al metodo Ems (Elettro Mio Stimolazione).

Lo conferma anche l?attrice Martina Stella, indimenticabile interprete de 'L'ultimo bacio' di Gabriele Muccino, è tra le più entusiaste del metodo Fit And Go. In particolare l?Ems, tecnologia wearable che grazie agli impulsi aumenta dell'80% le naturali contrazioni dei muscoli create attraverso esercizi funzionali, raggiungendo anche gli strati più profondi del tessuto muscolare. Da alternare al Vacufit, una sorta di tapis roulant che consente un dispendio calorico elevatissimo ed una migliore circolazione sanguigna grazie all?effetto linfodrenante della tecnologia vacuum associata all?esercizio aerobico, ovvero una sensazione di ?vuoto? che si crea sulle gambe, rendendo la camminata intensa anche senza correre. Tutto ciò per favorire la tonificazione delle gambe, il drenaggio dei liquidi ed un elevato dispendio calorico.

Martina Stella ha scoperto il fast fitness dopo la nascita di suo figlio: ?Non esiste una bacchetta magica che ti trasforma in un secondo, tutto è frutto di duro lavoro e di una grande organizzazione, però la tecnologia può venirci incontro. Quello di Fit And Go è un tipo di allenamento adatto alle neomamme come me, a quelle con più figli che devono organizzare al meglio il loro poco tempo libero, e tutte e tutti coloro che sono molto impegnati dal lavoro o faticano a trovare una costanza nell'esercizio. Posso dire che i risultati sono entusiasmanti?.

Tra gli altri vip abituali frequentatori dei centri Fit And Go, presenti da nord a sud del Paese, ci sono: il popolare personaggio televisivo Giada De Blank che in questo format ha trovato la soluzione alla sua vita frenetica con risultati concreti, soluzione che dice ?non lascerò mai più?; l'amato coreografo di Amici, Garrison, l'attrice Netflix dell?amatissima serie Skam, Ludovica Martino, la cestista e modella Valentina Vignali, la conduttrice tv Alessia Mancini, il campione di nuoto, il nipote del grande Bud Spencer, di cui porta il nome, atleta di MMA (Mixed Marzial Arts) e l'attrice Maria Amelia Monti.