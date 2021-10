Food: 100 pizzaioli in gara, assegnato premio 'Pulcinella'

Striano (Na), 14 ott. (Labitalia) - Si è chiusa nella giornata di ieri, a Striano, presso la scuola 'Mani d'Oro', la VI edizione del trofeo 'Pulcinella', organizzato dall'associazione 'Mani d'Oro', presieduta dal maestro pizzaiolo Attilio Albachiara. Una entusiasmante 'maratona' nel corso della quale cento pizzaioli, provenienti da tutta Italia, hanno messo in campo tutta la loro arte in tre differenti categorie: pizza napoletana, con la giuria presieduta dal maestro pizzaiolo Diego Viola; pizza contemporanea ('a canotto', pizza in pala, pinsa romana), con la giuria presieduta dal maestro pizzaiolo Marco Quintili; pizza senza glutine con la giuria presieduta dal maestro pizzaiolo Federico De Silvestro.

"Sono molto soddisfatto -spiega Attilio Albachiara, presidente dell'associazione 'Mani d'Oro'- per la qualità e la preparazione dimostrate da tutti i pizzaioli che hanno gareggiato nel corso di questa edizione. Un'edizione particolare, che ho voluto definire #trofeodellaripartenza, nel corso del quale i giurati hanno potuto apprezzare e valutare 100 artisti pizzaioli, 200 mani d'oro che con la loro passione e il loro amore per la pizza, hanno dimostrato di saper andare oltre la competizione in nome dell'unità di tutta la categoria dei pizzaioli. Il VI Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi sempre più come una gara sana, seria e trasparente, è stato un importante momento di aggregazione per la promozione e la tutela di quell'inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo", spiega ancora.

Per la pizza napoletana Michele De Martino ha vinto presentando una pizza margherita con impasto diretto con farina da 280 di w, 24 ore di lievitazione, di cui le prime 6 a temperatura ambiente, 12 ore di frigo, poi staglio e altre 6 ore a temperatura ambiente. condimento: pomodoro san Marzano dop schiacciato a mano, fior di latte di Agerola, basilico e olio evo.

Nella gara pizza contemporanea Michele De Martino ha vinto con la sua pizza 'Colori d'Autunno': impasto diretto con 102 ore di riposo a temperatura controllata e 6 ore di temperatura ambiente dopo lo staglio. Condimento: fior di latte di agerola, carciofo fritto, petto d'oca affumicato, fonduta di parmigiano reggiano 36 mesi, semi di zucca e fiori edibili.

Nella gara pizza senza glutine Mattia Capuano ha vinto con una pizza al pesto di basilico handmade, pomodorini semidry gialli e rossi e mozzarella senza lattosio.

"Grazie all'impegno profuso negli anni da Attilio Albachiara, il Trofeo Pulcinella si configura ormai come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. Un premio che rappresenta una importante occasione di marketing territoriale per la Campania, vista la folta e qualificata presenza di concorrenti provenienti da varie città italiane. Molto conosciuto e apprezzato oltre i confini regionali, il Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi come una competizione sana, seria e trasparente, è anche un momento di promozione, valorizzazione e tutela di quell'inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo", conclude la nota.