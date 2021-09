Food: nasce Ho.Re.Camp, progetto di formazione per ristorazione e hotellerie

Roma, 7 set. (Labitalia) - Di quali figure professionali e di quali competenze hanno realmente bisogno le aziende che operano nel campo dell'hospitality? Chi meglio delle stesse aziende può disegnare un programma di formazione aderente alle reali esigenze di un mercato in continua evoluzione? Accorciare in maniera significativa e virtuosa la distanza tra formazione e lavoro è il principio chiave alla base del progetta pilota Ho.Re.Camp ideato e promosso da Fedegroup, azienda leader nella ristorazione per hotel con oltre 50 strutture in gestione sul territorio nazionale, in collaborazione con Gesfor srl e Teknous.

"Il successo nel settore della ristorazione e dell'hotellerie è determinato in grandissima misura dalla qualità e dalla competenza del personale selezionato. Sono le persone con la loro professionalità a fare la vera differenza trasformando agli occhi del cliente ogni tipo di servizio in un'esperienza indimenticabile", dichiara Roberto Imperatrice, Ceo di Nabucco Holding, società proprietaria di Fedegroup.

"Per questo da sempre in Fedegroup la formazione 'sul campo' ha ricoperto un ruolo strategico nell'organizzazione del lavoro. Oggi con il progetto pilota Ho.Re.Camp Fedegroup si fa capofila di una modalità formativa innovativa che porta in cattedra i migliori professionisti del settore ristorazione e hotellerie per trasmettere in maniera diretta e pratica esperienze e competenze a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Stiamo finalizzando gli accordi con i primi partner e ci auguriamo che ben presto aderiscano a Ho.Re.Camp molte altre aziende del settore, così da dare continuità al progetto arricchendolo nel programma e nelle aree di specializzazione", spiega.

"Ho.Re.Camp - dice Nicola Pezone, direttore Hr di Fedegroup - vuole essere uno strumento concreto a disposizione delle aziende che cercano figure realmente interessate a specializzarsi, e di tutti quei giovani che desiderano entrare in questo mondo per realizzarsi come professionisti dell'hospitality. Grazie alla collaborazione con Gesfor e Teknous abbiamo creato percorsi formativi intensivi che accompagnano gli studenti ad essere operativi nelle cucine, nelle sale e dietro i banchi delle migliori strutture italiane. Questo progetto è il banco di prova per la nascita di un nuovo modo di pensare alla formazione per l'Ho.Re.Ca".

Chef, sommelier, bartender, pizzaioli, maître, camerieri di sala, food&beverage manager: ogni profilo vede un corso dedicato e interamente gratuito per il candidato in un programma personalizzato in base al livello di competenze dimostrato durante il processo di selezione- che combina formazione in aula con professionisti del settore food&beverage e hotellerie, laboratori didattici all'interno di strutture prestigiose e uno stage finalizzato all'assunzione al termine del percorso formativo.

I primi corsi gratuiti dedicati a Cucina e Servizio di sala prenderanno il via il 27 settembre e i candidati inizieranno il loro tirocinio già a metà ottobre. La selezione dei profili è già in atto è curata da Gesfor srl.