Food: sondaggio Swg, per italiani app Deliveroo è opportunità’ e servizio essenziale

Roma, 6 ott. (Labitalia) - Un servizio che fa rima con felicità, nei confronti del quale - da parte di alcuni - si arriva a provare anche una sorta di innamoramento. E che, più razionalmente, viene percepito come un vero e proprio volano di opportunità: per i ristoranti e i rider, in termini di aumento del giro d'affari e occasioni di lavoro, e per i consumatori che, più di ogni altra cosa, apprezzano la possibilità di poter ordinare il proprio cibo preferito ovunque, a casa, in ufficio, al parco o in spiaggia. E' questo il ritratto di Deliveroo tracciato dagli utenti italiani della piattaforma leader dell'online food delivery.

Un profilo che è emerso dal sondaggio condotto da Swg tra i clienti della App, i cui risultati vengono resi noti oggi in occasione del 6° compleanno di Deliveroo in Italia. Arrivato nel nostro Paese nel 2015, il servizio raggiunge quasi il 50% della popolazione italiana e collabora, nel complesso, con più di 20.000 ristoranti partner e supermercati, tra cui grandi brand della Gdo come Carrefour Italia, Conad e Fresco Market.

Dalla ricerca Swg emerge che l'offerta presentata dal food delivery in generale, e da Deliveroo in particolare, è percepita soprattutto come un volano di opportunità. Per la stragrande maggioranza degli intervistati (77%) Deliveroo rappresenta anzitutto la possibilità di ordinare buon cibo ovunque, anzitutto da casa o dall'ufficio, ma anche all'aria aperta, in un parco cittadino ma anche in riva al mare. Per il 76%, Deliveroo è un'opportunità per i ristoranti, che attraverso la App possono raggiungere nuovi clienti, avere maggiore visibilità online e aumentare, in definitiva, il giro d'affari.

Per il 60% la piattaforma è un'opportunità anche per i rider, in termini di occasioni di lavoro e guadagni. Un nuovo modo di vivere il cibo e scoprire le cucine del mondo. Per oltre due intervistati su cinque (44% del campione), Deliveroo rappresenta un nuovo modo di mangiare e, per più di una persona su tre (36%) un'occasione per conoscere nuovi tipi di cucina. Un'esperienza, dunque, che porta il 37% del campione a dichiarare il proprio amore per la App, il 32% ad associarla alla felicità e il 15% a dichiarare che non saprebbe come fare senza Deliveroo. Un servizio, dunque, che per alcuni sembra diventare un alleato imprescindibile durante la giornata.

E che per molti si è rivelato 'essenziale' durante la pandemia e, in particolare, nei giorni di lockdown. Quasi il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver iniziato ad utilizzare Deliveroo durante la pandemia, a conferma del ruolo giocato dalla App e dall'online food delivery in generale in un momento così delicato per la vita degli italiani. Il 59% del campione, non a caso, ha definito "essenziale" il ruolo svolto da Deliveroo in quel periodo.Ad ottobre, Deliveroo arriva in 12 nuovi Comuni: Castellammare di Stabia in Campania, Aprilia e Ladispoli nel Lazio, Ragusa in Sicilia, Torre del Greco in Campania, Faenza in Emilia-Romagna, Bisceglie in Puglia e, in Lombardia, a Ferno, Magnago, Lonato Pozzolo, Castano Primo, Vanzaghello. In ciascuno di questi Comuni, Deliveroo conta di collaborare con decine di nuovi ristoranti partner e decine di rider.

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web (www.deliveroo.it) o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per l'asporto attraverso la funzione "ritiro" - consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione. Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply. I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com/it-it/.