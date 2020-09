Formazienda, al via ciclo di webinar sul welfare aziendale

Roma, 31 ago. (Labitalia) - Un ciclo di eventi webinar rivolti alle imprese dedicati al tema del welfare aziendale. Un tema che tocca gli aspetti prioritari per le realtà che vogliono incrementare competitività, produttività e benessere delle risorse umane. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Fondo Formazienda, il fondo interprofessionale con 112mila aziende aderenti in tutta Italia per 775mila lavoratori, e Welfarebit, un provider di servizi creato con l’obiettivo di fornire alle aziende consulenza avanzata in tema di welfare e che riunisce la più importante rete di specialisti del settore (consulenti del lavoro, commercialisti, fiscalisti, ecc.) in associazione a una delle reti di Information Technology più all’avanguardia in Europa.

“L’iniziativa parte dal presupposto irrinunciabile che il mondo del lavoro, a causa della pandemia, è cambiato radicalmente accelerando una serie di processi che erano già in atto - spiega Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda - ed è questo il contesto in cui operano oggi le aziende, di ogni scala dimensionale, dai grandi gruppi alle Pmi. Dentro un quadro così inedito, per non essere penalizzati e per beneficiare di tutte le nuove opportunità, è necessario conoscere e sviluppare un’idonea politica di welfare aziendale".

"Un paniere di iniziative - prosegue - che vede naturalmente al centro la formazione, che diventa sempre di più la garanzia per ottenere una più efficace motivazione e gratificazione da parte del dipendente, e che consente di percorrere in modo concreto la strada di una maggiore produttività e competitività dell’impresa. Formazienda è in grado di finanziare le azioni formative necessarie per sviluppare una più efficiente e capillare erogazione delle iniziative di welfare su scala aziendale".

"Dall’inizio della Fase 2 della pandemia - ricorda - gli imprenditori sono stati chiamati ad accentuare ancora di più il loro ruolo sociale. I dipendenti hanno dovuto armonizzare il modus operandi con un modello organizzativo che supera il perimetro fisico dell’impresa e abbraccia i contesti familiari. Questa fase non è terminata. La convivenza con il virus è ancora in corso e nella programmazione della ripartenza economica dobbiamo prendere consapevolezza dei grandi benefici che il welfare aziendale può esercitare attraverso l’offerta di servizi compensativi e migliorativi. Un’azione indispensabile per chi vuole continuare a percorrere la strada della crescita”.

I temi dei webinar interessano l’attualità più stretta del mondo del lavoro: digitalizzazione e formazione; nuove abilità e competenze; conciliazione dei tempi di vita e lavoro; sicurezza e responsabilità sociale dell’azienda; analisi delle novità introdotte dagli ultimi decreti in riferimento alla cassa integrazione, alle modalità di lavoro avviate con il lockdown (smart-working) e a tutti gli strumenti che possono agevolare il risparmio e la riduzione dei costi aziendali realizzando nel contempo un clima lavorativo positivo. Gli appuntamenti, a partire dalla fine di settembre, sono inseriti in un calendario che interessa il periodo autunnale e invernale proponendo relatori professionisti e giuslavoristi di fama nazionale, esperti di welfare aziendale e delle sue declinazioni normative e applicative.

Il ciclo di eventi è rivolto a imprenditori, manager, hr specialist, professionisti e operatori del settore. Il taglio dei webinar vuole essere concreto affrontando casi pratici ed esempi di successo dando la possibilità ai partecipanti di interagire con i relatori. Formazienda in 11 anni ha finanziato oltre 140 di euro per sostenere i piani formativi delle imprese e si qualifica come uno dei fondi interprofessionali più efficienti di tutto il panorama nazionale. Le informazioni sulle date degli incontri, sul programma relativo a ciascun webinar, sull’indicazione dei relatori invitati e sulle iscrizioni saranno pubblicate sui siti www.formazienda.com e www.welfarebit.it.