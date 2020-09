Formazione: al via il 7 settembre il primo Festival digitale

Roma, 4 set. (Labitalia) - Ora chi si occupa di formazione ha il compito imprescindibile di insegnare alle aziende come vivere le conseguenze della crisi e trasformarle in progetti virtuosi che non hanno nulla da invidiare a ciò che si è fatto in passato. L'esigenza attuale è di formarsi per il futuro, ottenere gli strumenti che servono adesso, sapere cosa tenere e cosa cambiare.

È da questa esigenza che nasce 'Hyper experience', il primo festival digitale dedicato alla formazione. Un palcoscenico virtuale su un'innovativa piattaforma digitale dove andrà in scena a partire dal 7 settembre una rassegna dei più importanti esperti nel mondo del marketing, vendite, negoziazione, strategia d'impresa e non solo. Infatti, ci sarà spazio anche per gli autori dei più importanti saggi che sono stati di ispirazione a migliaia di manager che incontreranno il loro pubblico in dei caffè letterari virtuali.

L’idea e il format sono di Performance strategies, realtà di riferimento in Italia per l’alta formazione con i massimi esperti mondiali nelle aree strategiche per chi fa business oggi. Il primo Festival digitale dedicato all'Alta Formazione sarà strutturato così: ci sarà un maxi-auditorium virtuale dedicato agli incontri con i relatori, una zona lounge, una sala d’attesa, stanze virtuali in cui fare aperitivi letterari con gli autori, sale dedicate ai momenti one to one tra le aziende per lo scambio delle informazioni e per stringere nuove relazioni di business, una library digitale con le dirette da riguardare. Queste sono solo alcune delle possibilità che i partecipanti avranno durante il festival.

Si comincia il 7 settembre con 3 settimane di contenuti, oltre 18 ore di formazione, 9 giorni di networking, 4000 partecipanti, aperitivi con gli autori, case studies: questo l'ambizioso programma di Sales Hyper Experience. Comprendere i segnali non verbali della controparte per capire cosa vuole davvero, imparare a sbloccare le obiezioni e trasformarle in fattori di vantaggio, padroneggiare le tecniche per stimolare la motivazione del cliente, sbloccare le decisioni e concludere una vendita, anche attraverso un display: ecco alcuni dei temi affrontati al Sales Hyper Experience, il più importante virtual event in Italia su negoziazione e vendita con 4 tra i massimi esperti nel mondo del settore.

A intervallare queste giornate, interviste, talk, approfondimenti, materiali didattici. Il lunedì di ogni settimana sarà dedicato all’aperitivo con agli autori di best seller internazionali con i quali si parlerà di vendita, negoziazione e persuasione. Il mercoledì, invece, sarà dedicato a interviste a Case Study di successo: testimonianze e best practice dalle realtà imprenditoriali con le più alte performance di vendita nel panorama italiano. Il martedì e il giovedì, invece, sarà possibile scoprire contenuti esclusivi (materiali didattici, video, ebook) da consultare liberamente.

“Quanto accaduto negli ultimi mesi ci ha richiesto di andare ben oltre i limiti e di rifondare l'esperienza dell'alta formazione per rispondere a nuovi bisogni strategici, alla necessità di sviluppare modelli cognitivi e approcci specialistici. Abbiamo aperto le porte a una dimensione innovativa della formazione, dotata di un'incredibile forza evolutiva, grazie al sostegno dei relatori più eminenti nel mondo delle vendite, del marketing e della leadership. Un format innovativo ed unico, contenuti ed esperienze live e on demand per portare la formazione, il networking e l'ispirazione a un livello superiore, anche grazie ad una piattaforma tra le più importanti al mondo. È questo il nuovo mondo di Performance strategies: hyper experience",- dichiara Marcello Mancini, founder Roi Group.