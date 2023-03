Formazione: al via prima edizione di 'Aule aperte - nuove idee per la scuola'

Roma, 15 mar. (Labitalia) - Treccani Giunti Tvp, edulia Treccani Scuola e Palumbo Editore lanciano la prima edizione di 'Aule aperte ? nuove idee per la scuola', una settimana di formazione per docenti completamente gratuita, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo 2023, in presenza presso la sede dell?Istituto dell?Enciclopedia Italiana a Roma (piazza della Enciclopedia Italiana 4, Sala Igea) e in streaming sui canali social e web dei tre organizzatori. L?evento vuole essere non solo un momento di condivisione di un sapere disciplinare e didattico aggiornato allo stato dell?arte internazionale ma anche un?occasione di confronto e riflessione su che cosa vuol dire oggi apprendere, educare, insegnare, con l?obiettivo di diventare un laboratorio permanente capace di unire le tre realtà della ricerca culturale ed educativa in Italia: il mondo della scuola, dell?editoria scolastica e dell?Università e ricerca accademica.

Le cinque giornate, dalle 15.30 alle 18.30, sono articolate per discipline, una al giorno ? grammatica italiana, letteratura italiana, letteratura latina, storia e scienze umane ? e divise in due parti: la prima, dedicata a tre interventi in cui diversi studiosi (in parte autori di Treccani Giunti TVP e Palumbo Editore) apriranno il loro cantiere di studio o di riflessione sul loro lavoro educativo, dalla scrittura di un manuale alla didattica universitaria e scolastica; nella seconda parte, curata da edulia Treccani scuola, ci si soffermerà sui modi in cui percorsi di orientamento e la didattica digitale possono essere ripensati come avanguardia educativa, oltre protocolli collaudati o scontati. Sotto il coordinamento scientifico di Christian Raimo, sono previste lezioni frontali con 25 relatori d?eccellenza, tra insegnanti, consulenti e redattori, per un dibattito aperto, laico, dialettico, su approcci e metodologie didattiche.

La partecipazione è completamente gratuita e, per chi seguirà gli incontri in presenza, prevede l?esonero dal servizio e il rilascio dell?attestato per 3 ore di formazione complessive. Treccani Giunti Tvp è infatti ente accreditato dal ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale della scuola. È possibile iscriversi in presenza fino a esaurimento posti su www.auleaperte.it, dove è presente l?elenco completo dei docenti e tutte le informazioni sul programma.