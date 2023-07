Formazione. Assegnate le borse di studio per accedere alla summer school Prioritalia-Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

(Adnkronos) - Roma, 11 luglio 2023 ? Sono oltre 20 gli studenti provenienti da tutta Italia che potranno accedere alla scuola di alta formazione ?La sfida umana nell'epoca della trasformazione digitale? dal 14 al 16 settembre a Roma grazie alle borse di studio promosse dalla Fondazione Prioritalia con l?Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell?Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) nell?ambito del progetto Value@Work.

La summer school, che giunge quest?anno alla sua terza edizione, rappresenta un?occasione di incontro e di riflessione sui temi attuali e innovativi: un momento di studio e di approfondimento per sensibilizzare i giovani a ragionare sulle profonde implicazioni etiche e sociali che la transizione digitale in atto sta portando con sé oltre a creare uno stimolo per essere protagonisti di questo cambiamento epocale.

I giovani partecipanti alla summer school sono stati selezionati tramite bando nazionale e formeranno un gruppo eterogeneo caratterizzato da una grande varietà di profili culturali, esperienze umane e formative nonché di provenienza territoriale per approfondire, tutti insieme, il tema della trasformazione digitale e il rapporto fra innovazione digitale, progresso tecnologico, IA e algoritmi, sostenibilità, diritti e centralità della persona. Le borse di studio sono state assegnate grazie al contributo di FASDAC e al supporto di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), dell?Istituto Luigi Gatti di Confartigianato e dell?Università Europea di Roma.

A conferma dei successi, fatti segnare dalle scorse edizioni della summer school, quest?anno si sono registrate due nuove partnership tecniche con: Fondazione Italia Digitale (FID) e I-Com (Istituto per la Competitività) che vanno ad ampliare il panel di realtà, aziende e istituzioni che collaborano con il progetto.

Tutte le info sulla summer school e sui beneficiari delle borse di studio sono consultabili ai seguenti link Graduatoria assegnazione borse di studio e Il programma della III Edizione