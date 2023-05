Formazione. Con “Vivi da Manager” una giornata da futuri dirigenti per gli studenti dell’Univerisità Mediterranea di Bari

(Bari, 24/05/2023) - Bari - Come approcciarsi al mondo del lavoro? Quali scelte compiere per far crescere la propria azienda e il proprio team? Quali competenze sviluppare per essere un buon manager e un professionista d?impresa? Con queste e molte altre domande si sono confrontati i giovani studenti della L.U.M. Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro? in occasione della presentazione di ?Vivi da manager?, programma d?incontri organizzato da Manageritalia per avvicinare i laureandi e i giovani studenti al mondo del lavoro e dalla managerialità.

Durante l?incontro gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi, ascoltare esperienze, testimonianze, suggerimenti e case history dalla viva vice di numerosi manager provenienti dai più diversi versi come: turismo, logistica grande distribuzione e servizi alle imprese.

?Vivi da Manager? è l?iniziativa ideata da Manageritalia per offrire a laureati e laureandi, dei diversi atenei italiani, la possibilità di affiancare un manager per alcuni giorni: i giovani hanno così la possibilità di osservare come funziona il mondo del lavoro che li aspetta attraverso lo sguardo ad ampio raggio di chi gestisce aziende e persone. Questo permette anche di vedere da vicino in cosa consiste il lavoro del manager, quali sono le sue responsabilità, gli imprevisti del quotidiano e quali le competenze hard e soft sono necessarie per affrontare le sfide di tutti i giorni.

?Il progetto ? spiega Antonello Garzoni, Rettore della Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro? - coniuga due ruoli apparentemente distanti in una logica binaria, i manager coinvolti in progetti e nella pratica e gli studenti impegnati nello studio e nella teoria degli insegnamenti. ?Vivi da Manager? è un?opportunità per i nostri laureandi e laureati capace di offrire una visione sistemica e circolare agli studi ed alla preparazione per il lavoro futuro che crea valore per l?intero territorio. Un?iniziativa in linea con l?offerta della nostra università, attenta alla ricerca, alla didattica e alla cosiddetta terza missione per fare di questa realtà una comunità aperta, disponibile a apprendere e innovare.?

?Da molti anni in Puglia e in tutt?Italia i nostri manager associati - chiarisce Giuseppe Monti, Presidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata - mettono il loro tempo e le loro competenze al servizio dei giovani per un affiancamento che, grazie alla collaborazione con la Libera Università Mediterranea, porta al nostro territorio e ai suoi giovani una visione particolare del mondo del lavoro e della cultura manageriale. Un?iniziativa di grande successo che vogliamo potenziare ed estendere a tutti gli atenei del Paese?.

?Il percorso offerto da Vivi da Manager ? conclude Ettore Ruggiero, vicepresidente Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata - porta ad una forte sinergia tra i manager di oggi e di domani. Infatti, da un lato fornisce ai giovani una visione ampia e non comune del mondo del lavoro e dall?altro offre ai manager l?opportunità di donare al territorio e ai suoi giovani una spinta per cambiare davvero le cose e accompagnare, come fanno quotidianamente in azienda, la crescita dei giovani e la competitività delle Regione contrastando così la fuga verso il nord o l?estero?.

