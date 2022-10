Formazione: Csel, corso per addetti stampa degli enti pubblici

Firenze, 13 ott. (Labitalia) - Chiuderanno il 26 ottobre le iscrizioni al nuovo corso 'Conoscere e comunicare la Pubblica amministrazione', ciclo completo di studi dedicato alla comunicazione nella Pa, organizzato da Centro studi enti locali in collaborazione con Odg Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena. Il corso è rivolto a giornalisti, studenti e a tutti coloro che si occupano di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni o aspirano a farlo.

Le lezioni saranno online, suddivise in 5 moduli, per un totale di 63 ore, affidate a docenti universitari e giornalisti, specializzati nel settore della comunicazione pubblica. Una formazione mirata di qualità, che ha ottenuto il patrocinio dell?Ordine nazionale dei giornalisti e che si aprirà con una Lectio magistralis del presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli.

Tra i docenti Carlo Sorrentino, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Firenze, Adriano Fabris, docente di Filosofia morale e di etica della comunicazione all'Università di Pisa, Tiziano Bonini, docente in Sociologia dei processi culturali e comunicativi all?Università di Siena, e giornalisti quali Giovanni Carta, capo ufficio stampa del Comune di Firenze, Marco Agnoletti, direttore Jump Media, Francesca Maffini, capo ufficio stampa ministero dell?Università e della Ricerca, Marco Mancini, responsabile media relations del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane e Gianni Trovati, Sole 24 ore e Giorgia Bentivogli, Ansa.

Tra i molti aspetti che saranno al centro di questo percorso di alta formazione: fondamenti di comunicazione pubblica; la comunicazione delle amministrazioni centrali; come preparare e prepararsi a un discorso pubblico: tecniche di speech writing e public speaking; gare pubbliche, anticorruzione e privacy e la comunicazione della crisi, con focus sui casi studio naufragio Concordia e crollo Ponte Morandi, raccontati dai portavoce delle istituzioni direttamente coinvolte.

Il corso per comunicatori nella Pubblica amministrazione si pone l?obiettivo di fornire competenze tecniche a coloro che hanno il compito di fare da tramite tra le amministrazioni pubbliche e i media/cittadini.

La crescente complessità del quadro normativo che sottostà all?azione amministrativa della Pubblica amministrazione richiede un grado di specializzazione sempre più elevato da parte di chi si occupa di comunicazione pubblica.

È indispensabile che, ad esempio, chi è chiamato a raccontare all?esterno i tratti salienti di quanto elaborato in sede di predisposizione di bilancio di previsione/consuntivo delle amministrazioni pubbliche conosca, oltre alle tecniche per una comunicazione efficace, gli elementi centrali della contabilità pubblica e del quadro normativo nel quale si iscrive l?azione degli amministratori. Ciò anche al fine di essere in condizione di interpretare in maniera consapevole e critica quanto indicato dagli uffici tecnici e dagli amministratori e offrire così un servizio al cittadino e alle imprese chiaro ed esaustivo.

Per questo motivo, il corso ha come obiettivo quello di formare i comunicatori di oggi e di domani nel promuovere una comunicazione pubblica efficace e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

È possibile iscriversi al corso completo oppure scegliere solo uno o più moduli di proprio interesse. Previsti prezzi agevolati per iscritti all?Ordine dei giornalisti e studenti universitari.