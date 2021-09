Formazione: Koni finanzia dottorato a Politecnico Milano su sicurezza ferroviaria

Milano, 27 set. (Labitalia) - "Koni Axtone, realtà del gruppo internazionale Itt Motion Technologies, finanzierà un dottorato di ricerca del Politecnico di Milano con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti per il comfort e la sicurezza dei mezzi ferroviari. In particolare, il dottorato sarà rivolto agli ambiti della dinamica veicolo, della digitalizzazione e della sostenibilità". Lo annuncia ufficialmente Matteo Corsi (R&d director railway business Koni) alla vigilia di ExpoFerroviaria (a Milano dal 28 al 30 settembre), fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia.

2Investire in ricerca e sviluppo con partner accademici di rilievo - prosegue Corsi- è per la nostra azienda un orgoglio, che si unisce alla necessità di innovare in un settore chiave per la ripartenza del Paese, per lo sviluppo e per la 'messa a terra' dei progetti del Pnrr italiano".