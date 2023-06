Formazione, la scelta Lacerba e Radical HR: dalla loro fusione nasce il nuovo player del corporate learning

(Adnkronos) - 23 giugno 2023. Supportare le aziende in un periodo di forte transizione, nel quale saper attrarre e far crescere talenti diventa sempre più leva fondamentale per anticipare e vincere le sfide proposte dal mercato del lavoro: questo l?obiettivo di «Future of Work Group», il nuovo player di riferimento in Italia per il corporate learning e la people transformation. Una realtà che nasce dalla fusione di due aziende fortemente radicate nel settore della formazione: RADICAL HR e Lacerba. Le due imprese formano così il nucleo formativo di «Future of Work Group», un gruppo che nasce per continuare a crescere e diventare ? anche attraverso altre aggregazioni ? sempre più rilevante.

I NUMERI DI «FUTURE OF WORK GROUP»

Academy verticali per competenze e dipartimenti specifici, Corporate University trasversali e percorsi di formazione ad hoc: questi alcuni dei punti di forza che l?unione di RADICAL HR e Lacerba porta in «Future of Work Group». Un gruppo che mette insieme 25 professioniste e professionisti del learning, che hanno le skills più avanzate nella formazione: learning designer, consulenti per la formazione, learning technology expert, videomaker, graphic designer, learning manager, employer branding expert, marketing manager. Una varietà di competenze che si unisce alla capacità di ideare e poi mettere in pratica soluzioni ?tailor made? per ogni tipologia di azienda, puntando su unicità e punti di forza della realtà con cui si collabora.

«Future of Work Group» offre soluzioni non solo nel campo del learning, ma è attivo anche su temi di consulenza aziendale quali people transformation, employer branding ed employer experience design, talent management, riprogettazione dei processi e delle strategie di attraction, retention, smart working, organization design, performance management, learning and development e wellbeing. Con 1,5 milioni di euro di fatturato aggregato nel 2022, 2,5 milioni nel 2023, il nuovo gruppo vanta oltre 70 clienti, tra grandi aziende e PMI, e un?esperienza unica nel learning.

Ed è il valore della fusione, quella che permette di poter dire che «1+1>3», a rappresentare il punto di forza di «Future of Work Group». Non si tratta infatti soltanto dell?aggregazione di due aziende, ma della fusione di tecnologie abilitanti, contenuti professionalizzanti e conoscenza del mercato. La sinergia creata dà così vita a nuovi modelli che permetteranno alle aziende clienti di sfruttare economie di scala nella gestione di progetti formativi complessi e diversificati. Il tutto unendo due visioni fortemente allineate verso le persone, l?innovazione, la qualità e la praticità.

UNA NUOVA OFFERTA PER LA FORMAZIONE

«Future of Work Group» propone ai propri clienti un?ampia offerta di possibilità.

? Academy verticali on demand: Digital Skills Academy, Marketing Academy, Data Academy, Coding Academy, Leadership Academy, Innovation Academy, Sustainability Academy, HR Academy, Wellbeing Academy.

? Veri e propri Certificate Program (o Master) monoaziendali che miscelino la formazione on demand con tutorship e momenti di formazione con esperti live, online e in presenza, per accompagnare le persone in un processo di upskilling/reskilling ingaggiante, rapido ed efficace.

? La capacità di pensare, progettare e gestire grandi Corporate University trasversali che, puntando sul mix tra Contenuti, Brand e Tecnologia, garantiscano esperienze formative innovative e un posizionamento dell?azienda ingaggiante e attrattivo per i lavoratori.

GLI ASSET DEL GRUPPO

Gli asset di «Future of Work Group» sono:

? 2 osservatori sull?innovazione per fare R&D nel mondo del digital e del learning

? 3 piattaforme tecnologiche Learning Experience Platform di proprietà.

? un Edu-BOT per la tutorship digitale della formazione.

? un tool per la misurazione degli HR Learning Data Analytics.

? più di 650 ore di library di contenuti formativi, con corsi e materiali specifici sulle skills più importanti oggi, tra cui data, coding, marketing, digital, innovation, HR, leadership, sustainability, management, growth.

? oltre 100 esperti italiani e internazionali, un network di professioniste e professionisti che portano competenze ed esperienze nell?ambito delle discipline più importanti per la trasformazione e il reskilling aziendale.

? una metodologia formativa innovativa, adatta all?apprendimento rapido e continuo in contesto aziendale.

? uno Studio TV con tutte le tecnologie per la creazione e l?erogazione, on demand e live, di video-corsi di formazione.

«Fondare un?azienda significa unire un gruppo di persone che condividono una visione e hanno l?entusiasmo, la passione - e a volte la follia - di divertirsi a crescere insieme per raggiungerla ? spiega Michele Di Blasio, fondatore di Lacerba ?. In RADICAL HR non solo abbiamo incontrato persone con un set di competenze di altissimo livello e con una grande esperienza, ma soprattutto con i nostri stessi valori. L?operazione è particolarmente rilevante per il mondo delle startup e delle PMI italiane, troppo spesso restie alle aggregazioni. La nostra scelta va invece nella direzione opposta: insieme diventiamo più grandi e creiamo più impatto».

«Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita ? afferma Alessandro Rimassa, fondatore di RADICAL HR e oggi CEO di «Future of Work Group» ?. In soli due anni, grazie a un gruppo di soci e a un team di altissima qualità, abbiamo reso RADICAL HR un punto di riferimento nei servizi di consulenza e formazione per l?HR in Italia. Ora però andiamo oltre: insieme a Lacerba diamo vita a Future of Work Group, il player italiano di riferimento per il corporate learning italiano. In un mondo in cui l'innovazione apre scenari di democratizzazione della tecnologia, la vera fonte di vantaggio competitivo per le aziende è il capitale umano. In questo scenario la formazione diventa un investimento strategico fondamentale non solo per attrarre e trattenere talenti, ma anche per mantenerli tali nel tempo».

Per RADICAL HR l?operazione è stata seguita per gli aspetti di diritto societario e regolamentare, in qualità di consulente legale, dallo studio newyorkese SINGULANCE, ed in particolare dall'International Corporate and Capital Markets Law Department guidato dall?avvocato Massimiliano Caruso. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e finanziari dallo Studio Rossi - Albini Commercialisti Associati di Bergamo, e in particolare dal dottor Gian Angelo Albini.

Per Lacerba l?operazione è stata seguita per gli aspetti di diritto societario e regolamentare, in qualità di consulente legale, dall?avvocato Marco Giacomello. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e finanziari da Proclama stp s.p.a. dagli equity partner Rosario Petralia e Giovanni Emmi.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti da Milano Notai e in particolare dal Notaio Giovannella Condò.

Lacerba è una società innovativa nata con l?obiettivo di superare il concetto di formazione tradizionale e insegnare competenze digitali e di innovazione in maniera veloce e pratica.Fondata a Berlino nel 2015 da Michele Di Blasio, Matteo Fratesi e Daniele Ugolini, Lacerba è partita con l'intento di formare la prossima generazione di innovatori italiani, consolidando un approccio pratico e modulare, immediatamente applicabile nel concreto.

Nel tempo ha sviluppato tecnologia e contenuti per la formazione sulle digital skills e oggi si rivolge principalmente alle aziende per garantire academy di alta qualità sulle competenze digitali, mixando formazione on-demand e live e fornendo una piattaforma digitale customizzabile per la fruizione e la rendicontazione integrata dei contenuti. Oggi Lacerba si rivolge a più di 100.000 studenti iscritti alle piattaforme B2C e B2B e a oltre 50 partner aziendali, rappresentando uno dei principali attori della formazione digitale del panorama italiano.

RADICAL HR è la nuova prospettiva sul futuro del lavoro, l?abilitatore di HR e aziende che si aggiornano e si confrontano per guidare la people transformation e accelerare l?evoluzione delle organizzazioni. Nata nel marzo 2021 dall?intuizione di Alessandro Rimassa, già co-fondatore e CEO della Talent Garden Innovation School, investitore in numerose startup EdTech e HRTech e consigliere di amministrazione e advisor di grandi aziende, in soli due anni RADICAL HR è diventata un punto di riferimento per le aziende che guardano alla formazione aziendale e alla people transformation come agli strumenti per garantire crescita all?impresa. RADICAL HR è nata per costruire ambienti di lavoro in cui le persone sono felici e, di conseguenza, sono più produttive e contribuiscono alla crescita dell?azienda.