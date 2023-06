Formazione personale e professionale online con le video lezioni di Corsi.it

(Adnkronos) - Milano 5 giugno 2023. Al giorno d?oggi, sempre più persone hanno l?esigenza di approfondire le proprie conoscenze, sia per interesse personale, sia per essere più competenti e professionali.

Tuttavia, non è sempre facile organizzarsi per seguire lezioni in presenza, dato l?attuale modello sociale e i numerosi impegni quotidiani ai quali ciascuno di noi deve ottemperare.

Proprio per questa ragione, la formazione on-line si sta diffondendo sempre di più. Infatti, questa nuova metodologia ha reso possibile per chiunque seguire corsi e approfondire differenti aree di studio, in modo flessibile e personalizzato.

Le piattaforme e-learning offrono un sistema integrato di servizi per la fruizione interattiva dei contenuti. In particolare, si tratta di software che si occupano del supporto e della gestione dell?apprendimento, degli utenti e dell?analisi delle statistiche.

Spesso si parla di LMS, cioè Learning Management System e forniscono un?esperienza completa di apprendimento: le persone possono iscriversi, seguire a distanza i corsi, verificare le conoscenze acquisite e ricevere un attestato di partecipazione.

Sempre più persone scelgono di seguire corsi online, ecco perché

Ogni persona ha le proprie motivazioni per preferire un corso on-line rispetto a una lezione in aula; tuttavia, è possibile individuare alcune ragioni condivise.

Per esempio, l?attività lavorativa, gli impegni personali e familiari, la distanza della sede del corso formativo che si vorrebbe seguire, le condizioni di salute o altri motivi possono rendere difficile la frequenza inpresenza, cosa che non succede con la formazione a distanza.

Infatti, i tempi di studio e frequenza possono essere organizzati in modo flessibile e secondo le proprie necessità, grazie alle video lezioni suddivise in unità didattiche. Inoltre, è possibile seguire le lezioni a distanza in qualunque momento e da qualsiasi dispositivo. È anche possibile combinare lo studio con i propri impegni professionali, sociali o familiari. Formarsi non deve più essere un'attività che costringe a rinunciare a qualcos'altro.

I vantaggi delle piattaforme e-learning nell?apprendimento individuale

L?offerta di piattaforme e-learning sul mercato è piuttosto varia. In generale, una buona piattaforma e-learning dovrebbe avere un?interfaccia studiata per fornire la migliore user experience, cioè per assicurare agli utenti una fruizione pratica, intuitiva e soddisfacente; dovrebbe essere personalizzabile e offrire un?esperienza di apprendimento completa, solida e ben approfondita nella tematica relativa. Inoltre, dovrebbe essere garantito un accesso agevole sia da desktop, sia da dispositivi mobili.

Gli aspetti vantaggiosi che rendono le piattaforme di e-learning, proprio come corsi.it, un punto di riferimento per discenti a distanza, rispetto all?apprendimento tradizionale, sono numerosi:

Qualità dei contenuti erogati

È possibile seguire lezioni di docenti, autori, formatori, esperti d?eccellenza nei rispettivi settori, con una solida esperienza professionale alle spalle.

Prezzi convenienti

Non è obbligatorio stampare dispense cartacee e le stesse lezioni possono essere riascoltate più volte.

Ottimizzazione dei contenuti

Essendo preparate in anticipo, le lezioni dei corsi online offrono contenuti precisi ed esaustivi.

Gestione autonoma di ogni contenuto e aggiornamenti rapidi

È possibile intervenire rapidamente e in modo mirato quando una parte del corso richiede un aggiornamento, senza dover ri-modificare l?intero progetto e incidere sui costi.

Migliore gestione del proprio tempo

Le persone possono usufruire della formazione secondo necessità e in base ai propri impegni. In questo modo, si ottimizza il tempo per altri impegni e attività senza rinunciare alla propria formazione.

Migliore produttività

Con la formazione asincrona, le persone possono seguire i corsi secondo la propria curva di apprendimento.

Valutazione dei risultati

I corsi possono offrire un riscontro immediato sulle conoscenze acquisite. Ciò è anche un notevole vantaggio per gli enti promotori, che possono sincerarsi delle competenze realmente acquisite dai discenti.

Rilascio di attestati e crediti formativi

A fine corso si riceve sempre un attestato di frequenza e formazione, utile da inserire nel CV o su piattaforme social professionali. Inoltre, molti corsi rilasciano crediti formativi riconosciuti.

Rimborsabilità

Molto spesso, a tutela della persona iscritta, i pacchetti proposti includono la garanzia ?soddisfatti o rimborsati 100%?, di 30 giorni.

Personalizzazione dei corsi

Non è secondaria l?importanza del metodo e-learning anche per chi organizza i corsi, poiché esso implica un miglioramento della qualità della formazione erogata sulla base dei riscontri e dei feedback ricevuti dai corsisti.

Infatti, con un valido sistema di gestione della formazione, è possibile tenere traccia e valutare, in tempo reale, i progressi di ogni studente e dei gruppi di apprendimento.

Ciò significa riuscire a personalizzare e differenziare i percorsi didattici o adattarli alle esigenze di gruppi ridotti, ottenendo così un progressivo miglioramento del sistema.

