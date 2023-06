Formazione, Trovò (Fondimpresa): "Cambiamenti sono opportunità non difficoltà"

Bologna, 29 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Nella formazione penso che sarà opportuno guardare i grandi cambiamenti in atto come opportunità e non come grandi difficoltà". A dirlo Annamaria Trovò, vicepresidente Fondimpresa, intervenendo al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

"Siamo un po' più del 50% della formazione continua - spiega - siamo uno strumento importante. Abbiamo adeguato i nostri modelli di finanziamento attraverso le procedure e i nostri bandi".