Formazione: un master per formare esperti in organizzazione del turismo e cultura del gusto

Roma, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Coniugare professionalmente la valorizzazione del territorio e le eccellenze gastronomiche autoctone può divenire una professione estremamente allettante, dinamica, generatrice di potenzialità e di opportunità. Presso l?Università Europea di Roma è stato istituito il Master Universitario di I Livello in 'Organizzazione del turismo e cultura del gusto', per l?anno accademico 2021-2022. Il Master vuole contribuire alla formazione professionale di esperti, responsabili e manager della narrazione, della cultura percettiva e della comunicazione del gusto in tutte le sue declinazioni, con una particolare attenzione al turismo eno-gastronomico. Il Master verrà presentato mercoledì 30 marzo, alle ore 15, presso l?Università Europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi 190, in una conferenza stampa.

I partecipanti al Master affronteranno un percorso didattico che, partendo dalla filosofia del gusto nelle sue articolazioni estetiche, etiche ed ecologiche, proseguirà con un approccio concretamente 'operativo' sulle tecniche di comunicazione, approfondendone le dinamiche dell?interazione con il territorio e con le organizzazioni dell?offerta turistica. La formazione del Master consente di ampliare l?identità e l'attività dell?azienda - in particolare di quella agricola, enogastronomica e agrituristica - valorizzando gli assett organizzativi e l?offerta dei loro prodotti attraverso la sostenibilità, l?inclusione, il raggiungimento dei 17 obiettivi dell?Agenda 2030, il turismo di lusso e il paradigma dell?'unconventional tourism'.

I destinatari del Master, che possono ottimizzare le proprie capacità professionali e di relazione, sono i giovani laureati, i professionisti del settore agroalimentare, i manager del turismo, gli imprenditori agroturistici e turistici, i consulenti aziendali e i consulenti di supporto al marketing e alla comunicazione. Attraverso un approccio multidisciplinare si punta al perfezionamento di competenze trasversali per la propria crescita professionale, intesa come attitudine nel saper riconoscere e cogliere le opportunità e di adattarsi ai cambiamenti trasformandoli nel proprio core business. Inoltre, per chi non è in possesso dei titoli richiesti per la partecipazione al Master, vi è la possibilità di iscriversi come uditori anche ai singoli moduli e ottenere l?importante e riconosciuta certificazione di frequenza.