Gielle nuovo centro di formazione antincendio convenzionato M.A.I.A.

(Adnkronos) - Gielle inaugura la prima scuola per manutentori antincendio in Puglia

Bari, 12 giugno 2023.Il marchio ?Gielle? rappresenta una delle maggiori realtà europee nel campo della prevenzione e protezione antincendio con oltre 60 anni di storia e una presenza globale in più di 47 Paesi. Da sempre la Gielle investe su tecnologie, su macchinari, sui processi produttivi e sul personale qualificato, considerando le risorse umane il suo vero punto di forza, così tanto da voler tramandare alle generazioni del futuro tutte le sue nozioni.

La data del 13 giugno 2023 segna un importante traguardo per la Gielle Antincendio.

Attiva dal 1965, leader nel settore, depositaria di esperienza ed esperienze, la Gielle, capitanata dal Comm. Luigi Galantucci, insieme ai due figli Rosanna e Vincenzo, inaugurerà, all?interno della sede di Via della Roverella ad Altamura, il 13 giugno 2023, in Puglia il primo centro di formazione per tecnico manutentore qualificato, convenzionato con l?Associazione M.A.I.A.

La qualità dei modelli formativi di M.A.I.A. e la competenza dei docenti, noti a tutti gli addetti che hanno avuto modo di frequentarli, mirano a offrire, da un lato, esposizioni chiare ma sintetiche -fornendo adeguata documentazione a supporto-, e dall?altro, tanta, tanta pratica.

La Gielle ha attrezzato lo spazio adibito ?a scuola? con attrezzature professionali, certificate e di ultima generazione e messo a disposizione come docenti i suoi migliori addetti, onde consentire un?ottimale riuscita dell?intento formativo.

A fine corso sarà possibile sostenere l?esame di certificazione presso un Organismo Terzo e ottenere la certificazione secondo lo standard ISO/IEC 17024, acquisendo così la qualifica richiesta dal D.M. 01 settembre 2021 per effettuare attività di controllo periodica e manutenzione.

A partire dai prossimi giorni, sul sitowww.gielle.it, sarà possibile reperire tutte le informazioni utili alla partecipazione ai corsi. Stay tuned!

CONTATTI: https://www.gielle.it/