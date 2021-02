Governo: Lanza (Fondazione Eni-Mattei), 'transizione energetica va definita'

Roma, 18 feb. (Labitalia) - "La transizione energetica ed ecologica va definita, ognuno di quelle avute nella storia hanno avuto delle caratteristiche che oggi non vedo. La sostenibilità è un problema eminentemente politico, non tecnico-ingegneristico. E in questo modo andrebbe affrontato". Lo ha detto Alessandro Lanza, direttore fondazione Eni - Enrico Mattei, e docente dell'università Luiss Guido Carli, intervenendo al web talk 'Il valore della sostenibilità. Impatti strategici e strumenti operativi per imprese e manager', organizzato da Federmanager in collaborazione con 4.Manager ed Esgr.