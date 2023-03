Gratteri, 'mafia non uccide più ma trova accordi con Pa corrotta, sbloccare assunzioni'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - ?La 'Ndrangheta e la Camorra erano nel Nord Italia già dalla fine degli anni '70 per via del boom dell?edilizia. Oggi monopolizzano quel mondo, gestendo la maggior parte dei subappalti e dello smaltimento dei rifiuti?. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel suo intervento all?evento organizzato dall?Inps dal titolo 'Legalità e Solidarietà: diritti ed etica per un welfare moderno', tenutosi presso Palazzo Wedekind a Roma.

?Il problema del contrasto alle mafie è difficile da risolvere perché queste non fanno più uso di violenza ma trovano accordi anche con parte della pubblica amministrazione che si fa corrompere - ha continuato Gratteri - Per questo c?è bisogno di sbloccare le assunzioni nella pubblica amministrazione perché in Italia a soffrire sono le forze dell?ordine e gli uffici giudiziari. Solo sbloccando le assunzioni, avremo persone specializzate e capaci?.

?La riforma Cartabia ha solo peggiorato la situazione inerente alle assunzioni nella Pa? ha poi aggiunto. ?Questa riforma ha rallentato la gestione dei processi nelle aule di giustizia e i danni li vedremo solo nei prossimi anni - ha continuato - In Italia non c?è una visione di futuro. Tutto questo si ripercuote sul funzionamento della giustizia e la scusa che si utilizza è: altrimenti l?Europa non ci dà i soldi. Noi siamo figli del Rinascimento e siamo ridotti a fare gli accattoni?.

?Negli ultimi decenni c?è stato nel mondo occidentale, ma soprattutto in Italia, un forte abbassamento della morale e dell?etica che ha investito il mondo delle professioni, facilitando le mafie e portando ripercussioni nel lavoro? ha concluso Gratteri. ?Le mafie, in particolare la ?ndrangheta, in questa fase storica non hanno il problema di arricchirsi ma quello di giustificare la loro ricchezza. A Roma, Milano, Torino, Bologna e Modena da decenni è ben radicata. In queste città hanno comprato alberghi, ristoranti, pizzerie e latifondi. Ma, nonostante tutto, non sono ancora capaci di fare il riciclaggio sofisticato?.