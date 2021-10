Green pass: ecco circolare Consulenti del lavoro con modelli per attuazione obbligo

Roma, 14 ott. (Labitalia) - Dalla norma all'applicazione pratica grazie alla modulistica necessaria per far fronte all'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro. La circolare di Fondazione studi dei consulenti del lavoro n. 15 di oggi 14 ottobre 2021 dal titolo 'Green pass, i documenti applicativi', guida i consulenti del lavoro e gli imprenditori negli adempimenti che costituiscono le basi fondamentali della corretta applicazione degli obblighi conseguenti alla disciplina in vigore: la policy organizzativa, la delega all'incaricato, l'informativa.

Esemplificazioni da usare come base su cui elaborare la documentazione aziendale, aggiungendo o eliminando contenuti secondo le necessità aziendali, in considerazione della responsabilità del datore di lavoro rispetto all'organizzazione efficace dei controlli e per ogni adempimento conseguente in caso di esito negativo.

I documenti recepiscono al loro interno le disposizioni in vigore al momento della loro redazione, compresi Dpcm e Faq governativi, che consolidano i connotati applicativi dell'obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro, studi professionali inclusi.