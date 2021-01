Gruppo Ebano, Alberto Grassi alla guida di Petme srl

Milano, 25 gen. (Labitalia) - Nuovi ingressi nel Gruppo Ebano. Alberto Grassi è il nuovo amministratore delegato di Petme srl e responsabile acquisti per la controllata VS Shopping srl. Alberto Grassi, 38 anni laureato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in economia e gestione aziendale, il nuovo manager del Gruppo fondato e guidato dal presidente di Piccola Industria Confindustria Carlo Robiglio si occupa da circa 15 anni di business pet food, un comparto economico in crescita da diversi anni e che ha raggiunto un fatturato in Italia nel 2019 di oltre 2 miliardi di euro.

"Il mio obiettivo in Petme - dichiara Grassi - è di rafforzare e ampliare il business della verticale di offerta sul mondo Pet Care, attraverso una continua interazione con la community di pet lovers già esistente, offrendo loro nuovi e innovativi servizi fruibili in piattaforma. Rilanceremo la piattaforma offrendo ai pet sitter servizi sempre più attrattivi e innovativi".

"Punteremo - aggiunge - anche a creare relazioni b2b utilizzando i 700.000 contatti di pet lovers, mettendo in contatto il mondo delle aziende pet direttamente con i consumatori finali, sfruttando al meglio i lead a disposizione. Svilupperemo partnership a valore aggiunto con le principali aziende che operano in questo mercato".

Ambiziosi anche i progetti per la controllata VS Shopping: "Intendiamo migliorare e consolidare i contratti di acquisto con le aziende più importanti del settore, Incrementando le marginalità e concordando azioni commerciali che portino rebates, contribuendo al continuo incremento di fatturato per la piattaforma e-commerce Zampando".

L'esperienza professionale di Alberto Grassi ha inizio nel 2006 in Cargill, azienda americana fra le più importanti al mondo nell'alimentazione animale, tra cui anche gli animali da affezione. Ha ricoperto i ruoli di project manager e category manager per il business pet food.

Dal 2017 ha collaborato con Maxi Zoo Italia, catena con più di 1500 negozi in tutta Europa. Ha ricoperto il ruolo di category manager per le categorie food, poi di purchasing manager, contribuendo a negoziare contratti di fornitura con più 35 fornitori nazionali e internazionali, per avere la migliore offerta possibile per il cliente.