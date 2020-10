Gruppo Ebano, Corporate academy con 30 borse di studio

Roma, 21 ott. (Labitalia) - Parte la Corporate academy del Gruppo Ebano, la realtà imprenditoriale fondata e guidata da Carlo Robiglio presidente di Piccola Industria di Confindustria, con la formazione di trenta corsisti. Tutte le sessioni saranno svolte in modalità fad (formazione a distanza) usando la piattaforma per le aziende che vede Ebano tra i leader di mercato in Italia. I partecipanti, selezionati da tutta l’Italia e in prevalenza donne, riceveranno una apposita borsa di studio erogata dall'Università del Piemonte Orientale (dipartimento di studi per l’Economia e l’impresa).

Il Gruppo Ebano ha infatti stipulato con l’ateneo una convenzione di ampio respiro per un progetto di ricerca in materia di ‘riconoscimento della formazione professionale e-learning erogato da imprese private’. Nel quadro delle attività definite dall'intesa, l’Università del Piemonte Orientale svolge il ruolo di partner di processo e certificatore della qualità formativa del percorso sviluppato da Ebano per la creazione dei consiglieri didattici.

Ai borsisti risultati idonei all'esame finale sarà offerto un contratto di collaborazione all'interno di una delle società del Gruppo Ebano. Tutti i corsisti riceveranno un attestato di partecipazione con certificazione delle competenze acquisite.

"Abbiamo da sempre- dichiara Carlo Robiglio - messo la persona al centro del nostro sistema valoriale. Con Ebano Corporate Academy realizziamo una struttura ad hoc allo scopo di generare forti professionalità, competenze e valore aggiunto, consapevoli dell'importanza strategica della conoscenza e della competenza per le dinamiche di sviluppo della moderna società digitale".

"L’Academy -dichiara il direttore generale del Gruppo Ebano Silvano Mottura - parte con l'avvio di un primo corso quadrimestrale per formare una figura professionale innovativa rispetto al passato per percorso di ingaggio, modalità di apprendimento (incluso training on the job) e focus sulle competenze: i consiglieri didattici".

Si tratta "di soggetti qualificati che gestiscono attività di consulenza telefonica di orientamento e di vendita di corsi di formazione professionale, svolta in modalità smartworking".