Gruppo G.R.E. dà il benvenuto a Maurizio ed Enrico Andronico

Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - G.R.E. dà il benvenuto ai fratelli Maurizio ed Enrico Andronico, due nomi di assoluto riferimento nel panorama imprenditoriale del settore Eldom, ed alla nuova nata Nextouch S.p.A., società da loro fondata e diretta, che contribuirà, grazie al proprio know-how e ad una visione comune, alla crescita di tutto il Gruppo.

"Riconosciamo in G.R.E. quegli elementi di unitarietà di intenti, solidità, lungimiranza e coesione che sono pre-requisiti fondamentali per operare su questo mercato in modo profittevole e competitivo, verso un continuo percorso di crescita", ha affermato Maurizio Andronico, presidente di Nextouch S.p.A.

"Una comunanza di valori che, insieme alla collocazione internazionale di GRE, ci porta a condividere con il Gruppo la medesima visione di futuro, basata su strategie e strumenti innovativi, al fianco di asset tradizionali quali la storicità del brand e la capillarità della rete fisica come base del core-business", ha aggiunto Enrico Andronico, vice-presidente di Nextouch S.p.A.

Nata nel 2021 dalla volontà dei Fratelli Andronico di cogliere le sfide del settore Eldom con un approccio innovativo, Nextouch S.p.A. contribuirà alla crescita di G.R.E. puntando sull'assetto "omnichannel" che coniuga i vantaggi dell'e-commerce, agile e performante, con quelli dei punti vendita da inaugurare sul territorio, in aree ad alta profittabilità. A cominciare da Milano e dal suo hinterland, dove la società prevede entro il 2022 l'apertura di due nuovi negozi, i primi della propria rete fisica. Vantaggio competitivo di Nextouch sarà l'approccio omnicanale nativamente integrato e la varietà e la tipologia dei servizi -assicurano Maurizio ed Enrico Andronico- vero valore aggiunto grazie a cui distinguersi sul mercato di oggi e di domani, guadagnando la fiducia di fasce sempre più ampie di consumatori.

"Siamo orgogliosi di poter collaborare con due partner di prestigio come i Fratelli Andronico, ai quali siamo legati a livello individuale e di Gruppo da sentimenti di amicizia e stima reciproca", ha affermato Salvatore Fanni, presidente di G.R.E. S.p.A. "Siamo certi che questo nuovo sodalizio, grazie al patrimonio umano e professionale di Maurizio ed Enrico, ci consentirà un ulteriore slancio verso il conseguimento di risultati commerciali positivi", ha continuato.

Prosegue così il progetto di sviluppo del Gruppo G.R.E. S.p.A.: con il supporto di Nextouch S.p.A. e in un contesto di mercato caratterizzato da repentini cambiamenti, la Società consolida ulteriormente le proprie prospettive di crescita puntando sull'insegna Trony, vero e proprio "monolite" del Gruppo, e su una strategia che valorizza sviluppo e diversificazione quali fattori propulsivi del business, assieme all'esigenza di coprire in modo efficace ed efficiente tutti i canali del retail market.