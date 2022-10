Guida al femminile per la divisione dei beni industriali di Porsche Consulting

(30/9/22) - Sharon Archetti entra nel leadership team dell?ufficio italiano

30 settembre 2022. Porsche Consulting, società leader nella consulenza strategica che trasferisce ad altri settori gli elementi di successo di Porsche, ha annunciato la promozione ad Associate Partner di Sharon Archetti per la divisione ?Industrial Goods?.

Sharon Archetti, 34 anni, rafforzerà la divisione dei Beni Industriali di Porsche Consulting in Italia.

Laureata in Economia, ha conseguito un master in management presso l?università della svizzera italiana classificandosi nei top 3% studenti. Ha iniziato la sua carriera in Porsche Consulting supportando numerosi team internazionali in programmi di trasformazione e crescita. Come manager ha guidato importanti progetti di Industria 4.0 e di programmi globali per la qualità e la customer experience, sia nei beni industriali che nel settore life sciences. Appassionata di people empowerment, cura in particolare nei suoi progetti il Change Management per assicurarsi la sostenibilità nel tempo dei risultati raggiunti. È membro attivo della comunità ?Women@CO - Porsche Consulting? promuovendo lo sviluppo della leadership al femminile.

Nel nuovo ruolo Sharon Archetti si occuperà della crescita e della trasformazione di importanti account internazionali.

?Sono molto soddisfatto dello sviluppo della nostra squadra di Partner, che oggi si arricchisce di diversità e di eccellenza in una delle Practice sulle quali Porsche Consulting sta puntando molto in Italia. Questa nomina rappresenta la capacità della società di far crescere rapidamente i nostri talenti?, ha dichiarato Josef Nierling AD di Porsche Consulting in Italia.

Porsche Consulting GmbH è una società tedesca leader nella consulenza operativa e strategica, consociata del produttore di auto sportive Dr. Ing. H.C. F. Porsche AG di Stoccarda. Seguendo il principio di "visione strategica. implementazione intelligente", i suoi consulenti supportano i leader del settore in temi di strategia, innovazione, miglioramento delle prestazioni e sostenibilità. La rete globale di 12 uffici di Porsche Consulting serve clienti nei settori della mobilità, dei beni industriali, dei beni di consumo, in quello medicale e dei servizi finanziari.

