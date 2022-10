IAssiteca-The Adam Smith society, incontro su nuovo codice crisi

Milano, 5 ott. (Adnkronos/Labitalia) - 'Nuovo codice della crisi d?impresa-strumenti di tutela, fra compliance e sistemi di controllo interni' è il titolo dell'evento organizzato da Assiteca in collaborazione con The Adam Smith society per l'11 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, a Milano Foro Buonaparte 31 (sede Edison). Aprirà i lavori Alessandro De Nicola presidente The Adam Smith society.

Interverranno: Alvise Biffi, vicepresidente Assolombarda, Margherita Bianchini, vicedirettore generale Assonime, Daniela Andreatta, special counsel Orrick, Ottorino Capparelli, responsabile governance, risk & compliance Assiteca, Massimo Fabiani, ordinario di Diritto commerciale Università degli studi del Molise, Alberto Tron, docente Ristrutturazione finanziaria e business plan Università di Torino, e Marco Ventoruzzo, ordinario di Diritto commerciale Università Bocconi.